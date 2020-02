Általános információk a babaváró hitellel kapcsolatosan

Manapság egyre nehezebb a családalapítás, ami számos okra vezethető vissza, de az anyagi okok valahol a dobogón végeznek szinte minden esetben.

A saját egzisztencia megteremtése nem könnyű, különösen az ingatlanvásárlás, de a Családvédelmi Akciótervnek köszönhetően egyre könnyebbé válik; ennek legfrissebb, immár több, mint fél éve futó projektje a babaváró hitel.

A babaváró hitel 2019. július 1.-én lépett hatályba, és azóta sokan igényelték is, ami nem csoda, hiszen egy házaspár számára komoly segítséget jelenthet 10.000.000 forintnyi, kamatmentes hitel, amit szabadon felhasználhatnak, és ráadásul vissza nem fizetendő támogatássá is alakíthatnak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Feltételei azonban a babaváró hitelnek is vannak, ráadásul több és nehezebben teljesíthető feltételről van szó, mint egy átlagos személyi kölcsön esetében, ám látható az elmúlt hónapok statisztikái alapján, hogy sokan képesek mindent megoldani annak érdekében, hogy a családi életük zökkenőmentesen indulhasson.

A babaváró hitel feltételei a következők:

legalább egy gyermek vállalása 2019. július 1. és 2022. december 31. között, akár örökbefogadással is

kizárólag házaspár igényelhet

a feleség életkora 18-40 év lehet

magyarországi lakcím és állampolgárság, illetve külföldi származás esetén érvényes magyar tartózkodási engedély szükséges

az igénylő pár egyikének folyamatos, 3 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie

Természetesen kizáró tényezők is vannak:

büntetett előélet

köztartozás a NAV felé

aktív negatív KHR listán való szereplés (passzív státusz esetén a bank saját hatáskörben dönt)

A babaváró hitel alapvetően egy személyi kölcsön, hasonló adottságokkal, de kedvezőbb kondíciókkal, mint a piaci hitelek. A hasonlóság különbségeket sejtet, és így is van: míg egy személyi kölcsön 100%-ban szabad felhasználású, addig a babaváró hitel csak akkor, ha nem önerőként szeretnénk egy lakáshitel igényléséhez használni, ez esetben ugyanis csak az összeg 75%-a engedélyezett, vagyis egy 10 milliós babaváró hitel esetében 7.500.000 forintot lehet önerőre fordítani.

A babaváró hitelnél a gyermek születésével egy 3 éves fizetési moratóriumot lehet kérni, vagyis három évig egyáltalán nem szükséges törleszteni a kölcsönt; fontos, hogy kérni kell, nem jár automatikusan! A kedvezményeknek azonban itt még nincs vége, sőt, most jön csak a java: a második gyermek érkezésekor újabb három év moratórium és 30% tőketartozás-elengedés következik, és ha a harmadik gyermek a futamidőn belül megszületik, akkor 100%-os támogatássá alakul át a babaváró hitel, vagyis a teljes tőketartozást elengedik!

A babaváró hitel igénylése azonban – mint fentebb is írtuk – nem olyan egyszerű és gyors, mint egy egyszerű személyi kölcsöné, hiszen számos dokumentumot kell beszerezni hozzá, aminek nagy része napokat, sőt, akár heteket is igénybe vehet. Első lépésben ki kell választani azt a bankot, ahol szeretnénk leadni a hitelkérelmet, majd be kell szerezni a következőket:

Személyazonosító okmányok: érvényes személyi igazolvány, illetve jogosítvány vagy útlevél, valamint lakcímkártya és adóazonosító

Jövedelemigazolás, ami maximum 30 napos lehet, vállalkozó esetén pedig a NAV-tól beszerezhető igazolás

Bankszámlakivonatok; három-, vagy hat havi

Igazolás a három éves TB jogviszonyról, ami beszerezhető a területileg illetékes járási hivatalban

Házassági anyakönyvi kivonat; az erre vonatkozó nyilatkozat is elegendő lehet

Várandósgondozási kiskönyv, de csak várandósság esetén

Erkölcsi bizonyítvány; banktól függően egy nyilatkozat is elég

NAV igazolás a köztartozás-mentességről, vagy nyilatkozat

Ezeken felül a bankok maguk határoznak meg még néhány kritériumot; ilyen például a minimálisan elvárt jövedelem, de ez pénzintézetenként eltérő, épp ezért érdemes az igénylés első lépéseként bankot választani. Ha minden dokumentum megvan, és mindent tudunk teljesíteni, akkor indulhat a babaváró hitel igénylésének elbírálása. A hitelbírálatot 10 napon belül el kell végeznie a banknak.

Tegyük fel, hogy minden dokumentumot leadtunk, minden rendben volt, a bank jóváhagyta a hitelkérelmet, és folyósították is az igényelt összeget. A törlesztés első öt évében a babaváró hitel kamatmentes, leszámítva a 0,5%-os kezességvállalási díjat, illetve több gyermek esetén tőketartozás-elengedés is történik, ha viszont nem, akkor némileg problémásabbá válik a helyzet, bár nem súlyosan. Ha a futamidő végéig nem születik gyermek, és az örökbefogadást sem sikerül megvalósítani, akkor 120 napon belül vissza kell fizetni az elmaradt kamatokat, méghozzá egy összegben (kivéve néhány esetet, például, ha egészségügyi okokból nem valósulhat meg a gyermekvállalás, vagy, ha haláleset történik). Ettől kezdve a babaváró hitel piaci kamatozásúvá válik, bár a legtöbb banknál ez a „piaci” kamat jóval kevesebb, mint a hagyományos személyi kölcsönöknél.

Fontos, hogy a kamattámogatás más okok miatt is megszűnhet, nem csupán a gyermekvállalás meghiúsulása miatt. Ha például az igénylők magyarországi lakcíme megszűnik, vagy elválnak, illetve a gyermeket nem nevelik közös háztartásban, ugyanúgy ki kell fizetni az elmaradt kamatokat.

A babaváró hitel egy kiemelkedő lehetőség, amit kár lenne kihagyni azoknak, akik mindenképpen szeretnének gyermeket vállalni, azonban alaposan meg kell fontolni, hogy melyik bank lesz az, ahol elindul az igénylés. A akolcson.hu címen elérhető weboldalon többek között a babaváró hitelre is található számos ajánlat, sőt, az igénylés elindítása is megoldható; érdemes tehát felkeresni!