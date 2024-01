Mráz Melinda értékesítési vezető szerint az ingatlanpiac felívelő szakaszában már tudható volt, hogy előbb-utóbb lesz valami változás. „Ez egyfajta törvényszerűség, mint a gazdaságban, hogy egy felfelé menő szakasz után némi visszaesés fog bekövetkezni, csak az a kérdés mindig, hogy ez a visszaesés milyen mély lesz és meddig fog tartani. Az ingatlanok értéke hosszabb távon mindig emelkedik, kisebb-nagyobb hullámok közepette. Egy nagyobb visszaesés később keresletet generál. Azt tapasztaljuk, hogy az utolsó negyedévre jelentősen erősödött a vásárlási szándék.”

Hogyan alakította át a kialakult gazdasági helyzet a lakáspiacot?

A hitelpiacon a megváltozott feltételek mellett emelkedtek a banki kamatok is. Az új lakások esetében azonban kamat emelkedését az érték növekedése már rövid távon is kompenzálja. A családtámogatások több ponton is változtak szeptembertől. Változott a CSOK támogatás is, amely a lakáscélú állami támogatások egyik legfontosabb eleme. Ez szűkebb körnek ugyan, de jobb pozíciót kínálhat. „Vásárlóink számára számos finanszírozási lehetőség áll rendelkezésre, melyben hiteltanácsadónk személyre szabottan nyújtanak segítséget. A negyedik negyedévre már a befektetési célú vásárlóink is megjelentek ismét” - osztja meg tapasztalatait Mráz Melinda.

„A projektünk első üteme az optimális lokáció és a kivitelezés magas minősége miatt kimagasló értéknövekedést biztosított vásárlóinknak. Jelenleg is erős a kereslet, melyhez a modern kényelmi szolgáltatások nagyban hozzájárulnak. A visszajelzések alapján elégedettek vásárlóink, szeretnek itt lakni.”

Mi minden szolgálja a Campus Sétány lakóinak kényelmét?

A Campus Sétány lakásai modern, teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek, beépített hűtővel, mosogatógéppel, mikrohullámú sütővel, indukciós főzőlappal, elszívóval. Minden helyiség klimatizált, elektromos redőnnyel, szúnyoghálóval felszerelt, a fürdőszobákban szaniterek, törölközőszárító, kézmosó található. A biztonságos beléptető rendszerhez videós kaputelefon került beépítésre. A lakásokban padlófűtés van, melyet helyiségenként termosztáttal lehet vezérelni.

„A lakások belső designjának kialakításában komoly szakmai stáb vett részt, budapesti belsőépítész által megálmodott színvilágokkal. Honlapunkon megtekinthető az általa tervezett hat színvilág, melyek kialakításakor figyelmembe vették a különböző korosztályok igényeit. Az új lakóknak csak a bútort kell hozni leendő otthonaikba” – mondja a lakás enteriőrök kialakításának folyamatáról Mráz Melinda.

„Az első ütemhez hasonlóan a második ütem projektje is szeparált térrel rendelkezik, biztonsági beléptető rendszerrel, parkosított belső udvarral, játszótérrel. Ismét hatalmas hangsúlyt fektettünk a tágas, intim teraszok kialakítására.”

A projekt környezete kiváló, közel megtalálható bevásárló központ, orvosi rendelők, oktatási intézmények, kiváló közlekedési csomópontok. A városközpont könnyen elérhető.

„Az azonnal költözhető lakások kiváló lehetőséget jelentenek azon ügyfeleink részére, akik gyorsan költöznének új otthonukba, megspórolva azt, hogy hosszú várakozási idővel kellene számolni, és megterhelő utómunkákba kelljen bonyolódni. Azon ügyfeleinknek, akik azonnal költözhető lakások vásárlását fontolgatják, javasoljuk, hogy látogassanak el hozzánk, hogy személyesen is megtekintsék az ingatlanokat, és konzultáljanak értékesítési csapatunkkal. Így pontos információt kaphatnak az elérhető lehetőségekről és a vásárlás menetéről. Nálunk fontos, hogy gondosan tervezzünk, és mérlegeljük az egyéni igényeket” – hangsúlyozza Mráz Melinda.