Az Arconic Alapítvány 30 ezer dollárral – mintegy 12 millió forinttal – támogatta a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapítványát.

A projekt keretein belül három pilléren indulhatott a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában egy olyan fejlesztési program, amely a fenntarthatóságra nevelést tűzte ki célul.

Fotó: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa

– Ennek legfontosabb része, hogy a gyerekeknek olyan iskolai és iskolán kívüli programokat tudtunk szervezni, amik érzékenyítik őket, megmutatják nekik azokat a lehetőségeket, amik jelen pillanatban a környezetükben megtalálhatók, és kapcsolódnak a fenntarthatóságra neveléshez. A diákjaink többször voltak Pákozdon, a Sóstó Tanösvényen, hívtunk a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó előadókat, a kisebbeknek színdarabot tartottunk – például a mézes reggeli kapcsán. Nagyon sok olyan, a korosztályoknak megfelelő program jöhetett létre, ami nemcsak a fenntarthatóságra nevelést, a szabadidő hasznos eltöltését célozta, de közösségformáló ereje is volt. A szülők bevonására is nagy hangsúlyt fektettünk: az iskolán kívüli túráink, kirándulásaink sokszor a szülőkkel együtt történtek, ami lehetőséget adott a kapcsolatrendszerünknek bővítésére. – mondta a projekt részleteiről Kövecses Csilla, a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója.

Fotó: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa

A támogatásnak köszönhetően olyan eszközbeszerzések valósulhattak meg, amelyekből egy iskolakert kialakítására is sor kerülhet. Elindult továbbá a madárbarát kert program, melynek részeként madáretetőkkel, odúkkal és rovarhotellel is gyarapodott az iskola udvara.

– Ebben a programban is tevékenyen részt vettek a tanulóink, főleg a felsősök, akik technika órán készítettek például madáretetőket, illetve tavasszal a kisebbek feladata lesz majd az iskolakerti növények ültetése, gondozása. Ezt próbáljuk összekapcsolni a környezetismeret tantárggyal, illetve a technika és tervezés tantárggyal, ami megint csak lehetőséget ad arra, hogy mélyebben megismerkedjenek a diákok a fenntartható környezet kialakításának fontosságával. – tette hozzá az intézményvezető.

Fotó: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa

A program harmadik pilléreként a digitalizáció – az okosterem program – és a fenntarthatóságra nevelés találkozott. Elindult az intézményben egy tehetséggondozó szakkör, ahol a diákok mikro:bit programozással, 3D és 2D nyomtatással foglalkoznak.

– Készítettek a gyerekek egy üvegház szimulációt, a következő projektünk pedig egy légszennyezettség-mérő állomás létrehozása lesz. Kialakítottunk az iskolánk aulájában egy interaktív terepasztalt, ahol nagyon sok, a földrajzzal kapcsolatos érdekességet megnézhetnek a gyerekek. A környezetismeret tantárgyat is egy kicsit újragondoltuk, próbáljuk belecsempészni a projektszemléletet, hogy minél közelebb kerüljön a gyerekekhez a természettudományos tantárgyak szeretete. Megvalósult továbbá egy tananyagfejlesztés is, ez kifejezetten a környezetismeret tantárgyra összpontosított, egy öttagú csapat dolgozott ezen, a projekt zárásaként pedig egy szakmai kiadvány is elkészült. – beszélt az oktatást is támogató eredményekről az iskola igazgatója.

Szerző: Héjj Vivien