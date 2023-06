Számos vendég érkezett kedden délután az Opel Barta által szervezett szakmai napra. A főként cégvezetőkből és sportolókból álló meghívottak két előadást is hallhattak a nap folyamán, de először az Opel Barta egyik tulajdonosa, Barta György köszöntötte a megjelenteket.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

– Az elektromobilitás nagyon új történet, ebbe bele kell rázódni mindenkinek. Jelen pillanatban Magyarországon a 200 ezer autóértékesítésből – a statisztikai adatok alapján – négyezer elektromos autó, ugyanakkor látni lehet a grafikonokon, hogy ez a szám folyamatosan emelkedik. Svédországi adatokat figyelve látható, hogy ott már az eladott autók 60 százaléka elektromos és csak a maradék dízel, illetve benzines. Persze az ilyen autók használatának és töltésének meg kell teremteni a feltételeit. Mi már felkészültünk, így, ha valaki hozzánk jön, az autót tölteni tudjuk a kereskedésben és a szervizben egyaránt, s ezt nemcsak nálunk, de az Opel Magyarország minden egyes márkakereskedésében megtehetik. Ez a mostani fórum arra szolgál, hogy a partnereink tanuljanak, és persze arra, hogy az Opel Barta is naprakész legyen az újdonságokból – mondta Barta György tulajdonos.

Erre jó példa, hogy a kívül és belül egyaránt e-töltőpontokkal felszerelt szalon bejárata mellett már egy több száz kilométeres hatótávolsággal bíró haszongépjármű is állt, és a szakmai nap házigazdája ígéretet tett, hogy ha egy-két éven belül megjelenik egy 800-1000 kilométeres hatótávolságú kisbusz, onnantól kezdve az is lesz náluk.

Az egyik előadó Zám Donát volt. Az Opel Magyarország marketingigazgatója prezentációjában úgy fogalmazott: – Az Opel egy elektromos márka, vannak az elektromos fonton eredményei és van olyan jövőképe, ami talán kevésbé van benne a köztudatban. Ezt a fajta víziót, ezt a jövőképet szeretnénk a mostani rendezvényen átadni azoknak a kiemelt ügyfeleknek, akiket az Opel Barta mint székesfehérvári márkakereskedés meghívott ide. Az Opelnek van egy víziója, amiben persze kiemelt szerepet kapnak a jó autók, az elektromobilitás kérdései, vagy éppen a hajtásláncok hatékonysága, de mi megoldást tudunk adni az ő problémáikra annak a révén, hogy van egy stratégiai együttműködésünk Magyarország egyik meghatározó energiacégével az AlteGo-val. Ők adják a szakmai ajánlatot akkor, ha valakinek elektromos autóra van szüksége. És nemcsak autót, hanem töltőt, sőt telepítési segítséget is nyújtunk. Emellett elérhetők a távolról vezérelt, illetve a napelemes rendszerek, saját energiatárolók és különböző energiamenedzsment megoldások, vagyis minden, ami villamos energia oldalon felmerülhet igényként, akár magánszemély, akár céges ügyfél részéről – mondta Zám Donát.

Mint megtudtuk, a tervek szerint az új kor kihívásainak egy egyasztalos, illetve egyablakos módszerrel igyekeznek megfelelni. Ehhez felkészült szakemberekre és kiváló eszközökre van szükség.

– Az Alteo e-mobilitás üzletága, az AlteGo felismerte, hogy ebben az új energetikai átállásban, ebben a decentralizált irányba való indulásban nagyon jó ügyfélcsatorna és egyben értékesítési csatorna az autókereskedés. Amikor az ügyfelek egy elektromos autóval találkoznak, akkor nemcsak az autós oldalról merül fel kérdés és igény, hanem energetikai oldalról is. Ezt az igényt már ott, a helyszínen kielégítjük, amikor az ügyfél megkapja azokat az információkat, hogyan lesz feltöltve az autó. Nem elég annyi, hogy ott vannak a publikus töltők az autópályák mellett vagy a benzinkutakon, hiszen a vásárlókat nem ez érdekli. Ők a telephelyükön akarják tölteni a járművet, vagy éppen otthon, vagy arra kíváncsiak, hogy a napelemes rendszerük által megtermelt villamos energiát miként tudják beletölteni az autóba, üzemanyag formájában. Rengeteg kérdéssel találják meg a vevők az autókereskedőket, akik sokat tanultak ebben a témában is az elmúlt időszakban, így ezeket mind meg is tudják válaszolni. Úgyhogy ez egy érdekes árukapcsolás, ahol üzletágak, iparágak fonódnak össze, s ezt mind az elektromos autó megjelenése, elterjedése idézte elő – nyilatkozta Novotny Dénes, az AlteGo ügyvezetője.

A jövő tehát a fejlődésben és a képzésben van. Ennek kapcsán ügyféltalálkozó, edukáció és sok beszélgetés történik az ügyfelekkel, hogy mindent megtudjanak, amit az autókról, töltésről, lehetőségekről kell, annak érdekében, hogy ne féljenek beleugrani egy elektromos autóba. A legtöbb ember még csak most vásárolja meg az első elektromos autóját, és elképesztően sok kérdés, esetenként sok fals információ, megannyi rémkép él a fejükben. Ezen kívánnak segíteni, változtatni az Opel Barta márkakereskedésében, hogy senki ne izguljon feleslegesen. Hiszen a változás előbb-utóbb be fog következni az életünkben: amikor pedig bekövetkezik, nyugodtan üljünk át az elektromos autóba!