Éppen ezért, ha felújításra adjuk a fejünket, tanácsosabb egy időtlen dizájn kialakítására törekedni, semmint a sokszor kérészéletűnek bizonyuló trendek után futni. Cikkünkben öt lakberendezési stílust gyűjtöttünk össze, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak egy olyan otthonbelső megteremtéséhez, amely kiállja majd az idő próbáját.

1. Skandináv stílus

Habár sokak fejében a minimalizmus szinonimájaként él, a 20. század első felében kialakult skandináv stílus valójában sokkal inkább a funkcionalitást helyezi előtérbe. Emellett az egyszerű, ugyanakkor esztétikus bútorok, dekorelemek használatával a természetközeliség és a hétköznapok komfortosságának megteremtésére törekszik.

A praktikusság elve szerint csakis azokat a tárgyakat helyezzük el a térben, amelyekre tényleg szükségünk van, így tágassá, letisztulttá tehetjük lakásunkat! Ugyanakkor a világos színek, natúr anyagok, melegséget árasztó fényforrások és a beltérben elhelyezett élő növények segítségével otthonosságot, meghittséget kölcsönözhetünk a helyiségeknek. A skandináv stílus fontos aspektusa a környezettudatosság, és ezzel párhuzamosan a magas minőségű, kézzel gyártott bútordarabok használata, amelyek nemcsak a fenntarthatóság, hanem az időtlen dizájn kívánalmainak is eleget tesznek.

2. Mediterrán

A skandinávhoz hasonlóan a mediterrán stílus is annak köszönheti régóta töretlen népszerűségét, hogy a természetből inspirálódik, csak itt az erdőborította északi táj helyett a déli országok napfényes, tengerparti vidékei jelentik a kiindulópontot.

Az egyszerűség a mediterrán lakberendezésben is fontos szempont, ami tetten érhető a természetes alapanyagokból készült, rusztikus bútorokban, a puritán hatású vintage dísztárgyakban, de a stílusra jellemző színsémákban is. Tipikus a neutrális, pasztell- vagy földszínek használata, amelyek megjelenhetnek a falakon, padlókon, de akár a lakástextilekkel is beemelhetjük az enteriőrbe – legyen az egy krémszínű vagy törtfehér függöny, esetleg egy mintás vagy egyszínű bézs szőnyeg. Emellett a déli életérzést megidéző élénk tónusok is helyet kaphatnak a térben – ilyen a türkiz, a tengeri kék, az élénksárga árnyalatok vagy a növényekre emlékeztető zöldek.

3. Századközepi modern

A mid-century, azaz századközepi modern a német Bauhaus mozgalomban és a fentebb már említett skandináv dizájnban gyökerezik, amelyektől a letisztultságot és funkcionalitás fontosságát örökölte. Kifejezetten időtlenné teszik azonban a stílus központi elemeinek számító, egyszerű vonalvezetésű, szögletes vagy lekerekített fotelek, kanapék és egyéb designbútorok, amelyek mai szemmel ugyanolyan divatosnak és újszerűnek hatnak, mint a 20. század derekán. Anyaghasználat tekintetében itt is inkább a hagyományos alapanyagok az uralkodóak, mint a fa, a fém vagy az üveg, de a műanyag elemek sem állnak távol a stílustól.

A mid-century modern kevésbé viseli el a keveredést, mint a fentebbi irányzatok, így csak akkor érdemes választanunk, ha mellőzni kívánjuk az antik hatású vagy a klasszikus berendezési tárgyakat.

4. Art Deco

A többivel ellentétben az 1920-as években útnak indult art deco sokkal szorosabban kötődik a periódushoz, amelyben megszületett. A stílus jellegzetes, luxust idéző, gazdagon díszített elemei azonban a mai napig rendre felbukkannak a filmektől kezdve a dekorművészeti alkotásokon, dizájntárgyakon át az épülethomlokzatokig és persze a lakásbelsőkig megannyi helyen, hogy joggal nevezhetjük időtlennek.

Az ornamentumokban gazdag, egyszerre elegáns és funkcionális art decóban előszeretettel alkalmazzák a szimmetrikus motívumokat, geometrikus mintákat a tapétákon, lakástextíliákon és egyéb kiegészítőkön. A bútorok kevésbé díszítettek, ám terebélyesek, elegáns hatásúak. Ezzel a stílussal egyszerre varázsolhatjuk otthonunkat korszerű, modern és a 20. század pompáját megidéző, szemet gyönyörködtető térré.

+1. Eklektika

Ha nem szeretnénk egyetlen stílus mellett elköteleződni, akkor dönthetünk úgy is, hogy ötvözzük a különböző elemeket. Az eklektikus stílusnak nincsenek igazán kötöttségei, így könnyedén igazíthatjuk az enteriőröket az elképzeléseinkhez, és ebbe bizony némi játékosságot, a személyiségünket tükröző egyedi elemek is beleférnek. Az eklektika lényege a minták keverése, a régies és modern darabok elegyítése és a szokványostól eltérő, egyedi ötletek, így például az újrahasznosított elemek alkalmazása.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne volnának ökölszabályok, amelyeket azért érdemes alkalmazni. Az arányosság nagyon fontos, hiszen egy túlzsúfolt lakás stílustól függetlenül rosszul mutat. Ha például neutrális falszíneket, egyszerűbb padlómintázatot, illetve monokróm, fehér, krémszínű vagy épp bézs szőnyeget, függönyöket választunk, bátran tehetünk a térbe élénkebb árnyalatú, extravagáns, karakteres bútorokat, dekorelemeket is. Ez ráadásul az időtállóság szempontjából is praktikusnak bizonyul, hiszen ha újra felújításra kerül a sor, nem lesz más dolgunk, mint ezeket a kiegészítőket lecserélni.