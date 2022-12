Mielőtt azonban erre, valamint a testtömeg index képletére rátérnénk, megmutatjuk a lehető legegyszerűbb számítási módszert, amelyből megtudhatjuk, hogy mennyi (lenne) az ideális testsúlyunk. (A türelmetlenebbek nyugodtan ugorjanak a cikkünk második felére, ott találják a “testtömeg index táblázat nőknek” című részt, bár javasoljuk az alábbiak átolvasását is, hogy teljes képet kapjunk a megközelítéssel kapcsolatban).

Forrás: Shutterstock

Az imént említett számítás a Borca-féle képlet, elvégzése roppant egyszerű. Vonjunk ki a centiméterben kifejezett magasságunkból százat, majd ezt osszuk el tízzel és ezt vonjuk ki az előzőből. És máris megvan az ideális testsúlyunk! De hogy egyértelműbb legyen: tegyük fel, hogy 168 cm magasak vagyunk. Az ideális testsúlyunk a következő lesz a Borca-féle képlettel számolva:

1. Testsúlyunkból (cm-ben) vonjunk ki 100-at: 168 – 100 = 68

2. Ezt osszuk el tízzel: 68 / 10 = 6,8

3. Az első pontban kapott eredményből vonjuk ki a másodikat: 68 – 6,8 = 61,2

Tehát egy 168 cm magas nőnek az ideális testsúlya 61,2 kg. (Talán mondani sem kell, de férfiak számára ez a képlet hamis eredményhez vezet.) Ehhez nem is kellett használnunk a testtömeg index táblázatot nőknek, egyszerűbb a számolás, viszont tegyük is hozzá: nem ez a legjobb módszer rá (csak a legegyszerűbb), mert ennél a BMI (testtömeg index képlete) jóval pontosabb eredményt ad.

A BMI számítás már kicsit nehezebb, de nem kell megijedni, egyáltalán nem megoldhatatlan feladat. Ebben az esetben ugyanis a kilogrammban megadott súlyunkat el kell osztanunk a méterben kifejezett magasságunk négyzetével. A kapott szám, ha 19-24 között van, testsúlyunk ideális.

Tegyük fel, előző példánál maradva, hogy 168 cm magasak vagyunk és 65 kg-ot mutat a mérleg. A testtömeg index képlete alapján a számítás a következő:

1. Számoljuk ki a magasságunk négyzetét (méterben megadva). 168 centinél ez ugyebár így néz ki: 1,68 x 1,68 = 2,8224

2. Ezzel a kapott eredménnyel kell elosztanunk a testsúlyunkat, azaz: 65 / 2,8224 = 23,03

Tehát testsúlyunk ideális lesz, hiszen 19 és 24 közötti értéket kaptunk. Táplálkozási szakértők szerint, ha ez a 27-et meghaladja, már érdemes csökkentett energia tartalmú diétát folytatnunk. Világszerte egyébként ez a legelfogadottabb módszer a súlyfelesleg mértékének megítélésére (és csak kicsit bonyolultabb, mint a Borca-számítás, de csak a négyzetre emelés és a méterben megadás miatt, egyébként ugyanúgy egyszerű általános iskolában is tanított matematikai műveletek szükségesek hozzá).

Forrás: Shutterstock

Mire jó a testtömeg index táblázat nőknek?



A testtömeg index táblázat nőknek jelentősége abban rejlik, hogy a fenti BMI-képlettel kiszámolt érték alapján meg tudjuk nézni, hogy súlyfeleslegünk milyen mértékű. A férfiak testsúly kategóriáit szándékosan nem írjuk bele, kifejezetten hölgyek számára jelent segítséget a lenti táblázat. Nézzük:

Alacsony testsúly (soványság) 18,6 BMI értéknél alacsonyabb kalkuláció esetén Ideális testsúly (nincs teendő) 18,71 – 23,8 BMI érték között Ideális BMI (ez a tökéletes) 20,8 BMI Túlsúly (fogyókúra javasolt) 23,8 – 30 BMI érték között Elhízás (diéta feltétlenül indokolt) 30 – 40 BMI érték között Kóros elhízás (orvosi konzultáció!) 40 – 50 BMI érték között Extrém elhízás (kvázi életveszély) 50 BMI felett

Ha valakinek fenti táblázat alapján a testtömeg indexe nem a normál (ideális testsúly) kategóriába tartozik, érdemes megfontolni a fogyókúrát (főleg, ha a BMI 30 feletti értéket mutat).



Néhány tanács a sikeres fogyókúrához:

1. Rendszeresen és azonos időpontban (legjobb reggel) hetente többször mérjük meg testsúlyunkat és jegyezzük fel (nem kell megijedni, ha az első néhány nap még nincs látványos eredmény)

2. 5-10%-os testsúly csökkentésénél többre egyszerre ne vállalkozzunk, előbb érjük el az 5 vagy 10%-ot és ha tartósan (hetekig) tudjuk tartani, jöhet a következő etap.

3. A kalóriacsökkentett diéta az esetek többségében nem elég (sőt, ha nem 1-2 kilóról van szó, szinte biztosan nem), fontos a rendszeres mozgás is. Hetente legalább 2-3 fél órás alkalom a minimum és válasszunk olyan mozgásformát, amely során pulzusunk 140 fölé megy (lassú séta sokszor nem elegendő, de ezt látni fogjuk a számokon, illetve pont, hogy nem fogjuk látni, ilyenkor valami intenzívebb mozgásra lesz szükség).

4. Ha már 2-3 hete fogyózunk és egyelőre nem látjuk eredményét, viszont becsülettel betartunk mindent (étkezést és testmozgást is), nehogy feladjuk! Egyénenként és szervezetenként változó, hogy mikor indul be a fogyási folyamat, valakinek már pár nap után, de másnak lehet, hogy három hétbe is beletelik, mire a kilók elindulnak lefelé.

5. Segít, ha nem egyedül indulunk neki a fogyókúrának, mivel ez életmódváltással is jár az étkezés megváltoztatása és az aktívabb mozgás miatt. Ha tudjuk, vonjuk be a párunkat, vagy egy barátnőnket, ketten ugyanis mindig sokkal könnyebb. Meg lehet beszélni a felmerülő problémákat és át lehet segíteni egymást a holtponton.



Reméljük, hogy ezekkel a tanácsokkal, valamint a “testtömeg index táblázat nőknek” elnevezésű egyszerű táblázatunkkal tudunk segíteni mindazoknak, akik az ideális testsúlyuk elérését tűzték ki célul. Sok sikert és kitartást kívánunk hozzá!