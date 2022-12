Zárt, nagyméretű táskák

A különféle jól zárható nagyméretű táskák igazán jól jönnek a hideg téli szezonban. Ráadásul az idei trendek egyébként is előtérbe hozták a kifejezetten oversize méretű táskákat is. Idén télen ez még nyilvánvalóbbá vált, hiszen ezek a táskák nem csak jól néznek ki, de igazán praktikusak is egyben. Belefér egy plusz pulóver, miközben egy kisebb bevásárlást is letudhatunk velük. Ezen kívül a jól zárható táskák ellenállnak a csapadéknak, vagyis kiválóak téli táskáknak.

Plüss táskák

Egyértelmű, hogy a plüss vagy prémes anyag melegséget és puhaságot áraszt. Télen pedig pontosan erre van szükségünk. Mennyivel másabb a hideg, zord időben egy puha és selymes táskát szorongatni, mint egy rideg bőrt. A plüss táskáknak pedig pont ez a lényegük. Szinte már a lelkünk is sokkal jobban érzi magát, ha egy ilyen puha és meleg táskával veszünk el a hétköznapok intéznivalóiban. Nem csak a hangulatunk lesz jobb, de még a dolgainkat is melegebben tarthatjuk benne, hiszen a plüss táskák jobban szigetelnek a kültakarójuk miatt. Ha szeretnénk ilyen táskát, akkor a Jenny Fairy kínálatát még véletlenül se hagyjuk ki! A márka egész kollekciót hozott le idén plüsstáskákból, amelyek elképesztő bájosak és nagyon vagányan mutatnak. A CCC webáruházában pedig közvetlen meg is vásárolhatjuk őket, ahogyan egyébként még ezerféle más trendi táskatípust.

Univerzális válltáskák a rohanós mindennapokra

Ezek között találhatóak azok a típusúak, amelyek laptoptartó funkcióval is rendelkeznek. Az ilyen táska női és férfi kivitelben is kapható, ami azért lehet igazán érdekes, mert manapság a párok összeöltözése is igen trendinek számít. Ebből a szempontból pedig ha valóban ez a cél, akkor érdemes egy olyan válltáskát találni, amelynek hasonló modellje megtalálható a férfi szekcióban is. Többnyire az ilyen modellek lesznek azok, amelyek között még így is jócskán akadnak színesek és érdekesek.

Steppelt táskák

A steppelt táskák már tavaly is nagy népszerűségnek örvendtek. Télen azonban igazán menő lesz egy ilyen modellt választani. A steppelt anyag a plüsshöz és a szőrméhez hasonlóan melegséget áraszt, ezért sokkal könnyebben vészelhetjük át velük a hideg, szürke téli időszakot is. Ebből a modellből nem csak a matt anyagúak, de a fémes táskák is nagyon jól mutatnak télen. Az ezüst például kifejezetten ünnepi hangulatba hoz, főleg ha valamilyen piros színt tartalmazó szettel kombináljuk. Ebben a színben pont az a jó, hogy a karácsonyt és a szilvesztert is egyszerre juttathatja az eszünkbe, ráadásul kifejezetten elegáns steppelt ezüst táskák is kaphatóak, amelyeket akármelyik szilveszteri partira magunkkal vihetünk.