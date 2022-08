Nem csak a túrázóknak könnyítik meg az életét az elkészült létesítmények: a környék lakói is járhatnak biciklivel munkába az egészséges életmód jegyében. A zöld szempontokat és tikkasztó nyaraink időjárását figyelembe véve az útvonal mentén 1090 fát ültettek a kivitelezők, így még komfortosabb lehet a túrázás. Ráadásul a kerékpárúton több esőbeállóval, asztallal és padokkal felszerelt pihenőhely is található. Új pihenőhely épült Gyúrón, Pázmándon, Fülén és Balatonfőkajáron, valamint Szabadbattyánon is van lehetőség megpihenni.

Az útvonal a főváros és a Balaton, Magyarország elsődleges utazási célpontjainak kapcsolatát biztosítja, de számtalan egyéb turisztikailag izgalmas célpont is megtalálható rajta, szóval akkor se essünk kétségbe, ha nem egyből tekernénk le a teljes távot. Szervezhetünk kisebb kirándulásokat is, hiszen a BUBA érinti többek között az Etyek-Budai borvidéket, a Velencei-tavat, a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadasparkot, valamint a Balatonakarattyán található Kisfaludy-kilátót is, hogy csak néhányat említsünk a lehetőségek közül. Akár strandolnánk, akár természeti látnivalókban gyönyörködnénk, akár gasztrokalandokra vágyunk, mindenképp megtalálhatjuk a számunkra megfelelő desztinációt.

Etyeken májusra készültek el a munkálatok, a környékbeliek és a borvidék kedvelői már használhatják a megújult aszfaltburkolatot és az új kerékpárutat. Ha erre járunk, ne felejtsünk el – lévén, hogy ez Magyarország egyik legismertebb borvidéke – elmerülni a környék kínálta gasztronómiai élvezetekben, és egy nagy sétát is tehetünk a kellemes hangulatú utcákon. A Sajgó-patak hídját is átépítették, sóskúti mészkő burkolattal, érdemes azt is megtekinteni, ha a vidéken járunk.

A Budapest-Biatorbágy szakaszon már a biatorbágyi viadukt környékén is befejeződtek a munkálatok 2022 júniusára. Ha erre járunk, vegyük alaposan szemügyre a viaduktot, hiszen ez a település leglátványosabb építészeti emléke, amely izgalmasan drámai hangulatot áraszt. A Biatorbágy és Etyek közötti festői szépségű szakaszon való tekerést pedig már 2021 szeptemberétől élvezhetjük.

A Velencei-tóhoz közeledve érdemes Pázmándon megpihennünk miután áttekertünk a Bágyom-ér feletti új kerékpáros hídon, hiszen az új pihenőhelyet különleges, fából faragott elemekkel tarkították. Következő megállóként pedig már a Velencei-tó szolgálhat, ahol évszaktól függetlenül megcsodálhatjuk a település természeti kincseit.

Székesfehérvár felé tovább gördülve, még feltétlenül ejtsük útba a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadasparkot, amely a Velencei-hegység és a Velencei-tó között, a Mészeg-hegy oldalában található hatalmas kirándulóhely. A Velencei-tótól Székesfehérvárig tartó több mint 24 kilométeres szakasz részben a meglévő turisztikai kerékpárútvonalat követi majd. Kisfalud és Székesfehérvár közötti is új kerékpárút épült, ezen a szakaszon 7. sz. főút alatt egy kerékpáros aluljárót is kialakítottak, így a főút forgalmától teljesen elválasztva biztonságosan lehet közlekedni.

A negyedik és egyben utolsó szakasz a Székesfehérvár és Balatonakarattya közötti 28,5 kilométeres kerékpárút. A Székesfehérvártól Polgárdiig tartó 16,75 kilométeres vonalon már láthatjuk az új kerékpáros hidakat is. Balatonakarattyán pedig nézzünk szét a Kisfaludy-kilátóról és legyünk büszkék magunkra, hogy ezt az aktív időtöltést választottuk, fújjuk ki a levegőt, és csodáljuk meg a tájat.