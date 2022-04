A fürdőruhák sokfélék lehetnek. Van, aki viszolyog az úszódressz jellegű kialakítástól, megint más nem szívesen hord bikinit. Az is igaz, hogy az egyes típusok nem állnak mindenkinek jól. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a legkevésbé sem kor kérdése. Egyszerűen inkább az alkat és nyilván az egyéni ízlés kettőse az, ami ténylegesen meghatározó. Szóval nincsen abban semmi érthetetlen, ha nem mindenkinek jön be az, ami aktuálisan például divatosnak számít. Úgyhogy a divatlapok ajánlása helyett célszerű a szíved hangját figyelned. Az ugyanis tévedhetetlen.

Hogy mikor élheted át totális lelkesedéssel a strandolás felszabadultságát? Akkor, ha maradéktalanul jól érzed magad a bőrödben. Akkor ha nem kell feszengenek, ha olyan ruha öleli át a testedet, ami rólad, neked szól. Éppen ezért semmilyen más irányt nem ildomos követned, egyedül a saját ízlésed hívószavát. Ugyanis ez az, ami nem tévedhet, ami soha nem hagyhat cserben és ami a bőséges kínálat közepette is megbízható szűrődként szolgálhat!

Na és mi jöjjön a fürdőruha fölé?

Még a legnagyobb kánikulában sem kifizetődő taktika fürdőruhában flangálni a téren, úgyhogy ajánlott vásárolni női ruhákat az Answear palettájában magadnak. A sokszínűség az, ami iránymutatóként a jelenlegi szezonra jellemző, de ettől függetlenül olyan árnyalatokat választhatsz, amik neked tetszenek, amik illenek a szemed színéhez vagy esetleg mondjuk a kézitáskádhoz. Mert mint tudjuk minden részlet számít, s aki mást mond, az csak ámít!

Visszatérve a ruhákhoz: a hosszabb fazonok épp úgy felfedezhetőek a kínálatban, mint a rövidebb variációk. Ízlés kérdése, hogy kinek mi fér bele a mindennapjaiba, meg azért az időjárásról sem kell megfeledkezni, természetesen. A farmer ruhák talán még a lenvászon típusoknál is nagyobb érdeklődésre tartanak számot, ami persze nem meglepő. Nincs még egy olyan alapanyag, aminek a divatja ennyire megingathatatlan lenne, immár évszázadok óta. Hiszen a farmer kicsit sem mostanság kezdte a pályafutását. És az aktuális jelek szerint a legkevésbé sem mostanában áldoz le a csillaga.

Forrás: answear.hu

Mi van akkor, ha csak alulra keresel vonzó ruhadarabot?

Akkor bizony a női szoknyák várnak rád! Minik és hosszúak, feszesek és lengék, színesek és egyszínűek, kockásak és csíkosak, mintásak és simák… A felhozatalt napestig sorolhatnánk, de a legjobb, ha saját kezedbe veszed az irányítást és közelebbről is megvizsgálod az aktuális kollekciók színpompás variáltságát. Vékonyabb és vastagabb verziók közül egyaránt válogathatsz, ami azért bónusz pozitívum, mert ha akarod akár most, a csípősebb mindennapokban is elkezdheted hordani a hozzád illő modellt.