A kártyás fizetés a pandémiás időszak egyik legnagyobb nyertese volt – ezt a tendenciát erősítette tovább a januárban életbe lépett törvénymódosítás, amelynek értelmében az online pénztárgépet használó kereskedőknek szükséges valamilyen elektronikus fizetési megoldást biztosítaniuk vevőik számára.

Mivel a vásárlók elsősorban a kártyás fizetést (vagy annak okostelefonra telepíthető változatát) részesítik előnyben, egyre több hazai kisvállalkozás üzemelt be POS terminált. AZ MNB adatai alapján 2019 júniusához képest 2021 hasonló időszakában 32%-kal több kereskedő rendelkezett terminállal –csak az elmúlt fél évben több mint 25 ezerrel nőtt a kihelyezett eszközök száma.

A terminálon végzett tranzakciók száma ebben a periódusban 23%-al növekedett, higiénikus és kényelmi szempontok nyomán, mindezekkel egy időben az érintésmentes technológia népszerűsége is megugrott. A közeledő Black Friday és az ünnepi időszak vásárlásai várhatóan tovább erősítik ezt az emelkedő trendet.

Az előbbi tendenciákból világosan kirajzolódik, hogy a versenyképesség szempontjából meghatározó lehet a kkv-k számára a POS terminál beüzemelése, ugyanis a bankkártyás fizetési lehetőség ma már nem előny, sokkal inkább alapvető elvárás a fogyasztók részéről.

„A bankkártyás fizetési lehetőség biztosításával a kereskedő az ügyfelek kiszolgálását teheti komfortosabbá, hiszen ez számukra nyújt kényelmes megoldást. Különösen azon kereskedők számára ajánlott a POS terminál telepítése, akik termékeikkel, szolgáltatásaikkal azt a generációt kívánják megszólítani, akik az új, digitális megoldásokra nyitottak. A fiatal korosztály tagjai ma már nem hordanak magukkal pénztárcát, gyakran már bankkártyát sem, hiszen mobiltelefonjukkal vagy akár okos órájukkal érintésmentesen fizetnek. Félő, hogy azok a kereskedők, akik idegenkednek a POS terminál használatától ezeket az ügyfeleket veszítik el. A kereskedők számára a POS terminál használata biztonságosabb is, hiszen nem kell a készpénzt a bankba bevinni. A tranzakciók nyomon követése rendkívül egyszerű, a napi forgalom alakulásáról készülő kimutatás pedig jól átlátható, követhető” – fogalmazott Kocsis Ilona, a Budapest Bank székesfehérvári fiókjának vezetője.

A megváltozott kisvállalkozói igényekre a bankok is reagáltak, a Budapest Bank például felgyorsította a POS terminálok forgalmazását, és több felhasználóbarát fejlesztéssel is előállt. A kisvállalkozói számlával rendelkező ügyfeleik a kereskedői online portálon könnyen lekérdezhetik a bankkártyás tranzakciók forgalmát, amelyekből különböző elemzések, idősoros bontások és kimutatások is elkészíthetők.

2021 januárjától fogva szinte minden számláról kötelező adatot küldeni a NAV-hoz: ezen előírás teljesítését támogatva a Budapest Bank leányvállalata, a Budapest Eszközfinanszírozó továbbfejlesztette saját számlázóprogramját, a Budapest Pénzügyi Asszisztenst (BUPA) is. Az alkalmazás egy online számlázó program és az internetbank alapvető funkcióit egyesíti, ugyanis nemcsak számlák kiállításra és küldésre alkalmas, hanem – a banki háttérnek köszönhetően, netbankkal való összekötést követően – a Budapest Bankos bankszámlák, valamint a hozzájuk tartozó pénzmozgások egy helyen történő kezelésére is. A számlákat a program automatikusan elküldi az adóhatóságnak és a könyvelőnek, időt és költségeket megtakarítva a vállalkozók számára.