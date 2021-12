Ilyenkor hajlamosak vagyunk kicsit megengedőbbek lenni magunkkal, hiszen a meleg pulcsik és kabátok ápolnak és eltakarnak, így meg sem látszik az a pár plusz kiló. Ezenkívül érthető módon senki nem akar a kalóriák miatt görcsölni a karácsonyi családi összejövetelek alkalmával. Elég azonban néhány dologra odafigyelni, hogy könnyebb legyen a testsúlykontroll. Ezeket gyűjtöttük össze cikkünkben.

Miért olyan könnyű felszedni a plusz kilókat az ünnepek alatt?

Nehéz mértéket tartani

A karácsony a családi ünneplés időszaka, amikor összejönnek kicsik és nagyok. A szülők ilyenkor a hagyományos ünnepi ételek mellett gyakran veszik elő régi kedvenc fogásaink receptjét, amikből nehéz keveset enni.

Jóval nagyobb fogyasztással számolunk

Olyan nincs, hogy karácsonykor elfogy valami. Rendszerint két-három napig kitartanak a fogások, ráadásul a hagyományok értelmében hajlamosak vagyunk minden nap új ünnepi menüt tenni az asztalra. Ilyenkor keletkezik egyfajta kötelességérzet bennünk, hogy mindennek el kell fogynia, nehogy bármi is kárba menjen.

A bőség zavara

Halászlé, töltött káposzta, rántott hal, húsleves, zserbó, bejgli legalább mákos és diós változatban és még sok más fogás kerül ilyenkor az asztalra. Mivel ezekből év közben rendszerint nem igazán fogyasztunk, így az ünnepek alatt mindent igyekszünk végigkóstolni.

Ezt az 5 tippet fogadd meg, ha idén megtartanád a bikini body-t!

1. Válassz diétás köretet!

Nem kell lemondanod a finom falatokról, mégis csökkentheted az egy-egy fogással bevitt kalóriák mennyiségét, ha diétásabb köretet választasz. A krumplinál például jobb megoldás a rizs, a rizsnél még jobb a barna rizs vagy a köles, a párolt zöldséggel pedig még értékes vitaminokhoz is juthatsz.

2. Érdemes mértéket tartani!

Még ha nem is egyszerű, karácsonykor is érdemes odafigyelni a mértékletességre. Nem gond, ha mindent végig akarsz kóstolni, de ilyenkor hasznos lehet megfelezni az adagot, amit normál esetben szednél. Jó eséllyel így is tele leszel az étkezés végére a többfogásos ünnepi ebédnek köszönhetően, de az étel nem fogja úgy megfeküdni a gyomrodat, és ez a testsúlykontrollban is nagy segítség lesz.

3. Bánj csínján az édességgel!

A legtöbb üres kalóriát a süteményekből és üdítőitalokból származó cukrokkal visszük be a szervezetünkbe, amikből ilyenkor széles választék található meg az ünnepi asztalon. Ha te készíted a menüt, a cukrot például helyettesítheted egészségesebb alternatívával, mondjuk steviával, így a kész sütemény kíméletesebb lesz az alakoddal. Ha pedig vendégségben vagy, válaszd inkább a vizet a színes gyümölcslevek és üdítők helyett.

4. Alkoholt csak mértékkel fogyassz!

Hasonlóan az üdítőkhöz, az alkoholos italok között is van néhány, ami igen sok cukrot tartalmaz. Ilyenek például a likőrök vagy a forralt bor is, amely a karácsony hagyományos itala.

5. Ne feledkezz meg a sportolásról!

A mozgásról az ünnepek alatt sem érdemes lemondani. Még ha ilyenkor nem is az edzőtermi gépeket koptatjuk, a nagy nassolások közepette jól eshet egy hosszabb séta vagy egy kis jógázás.

Mit tehetsz, ha mégis feljön egy kis extra?

Sokszor még a legnagyobb odafigyelés mellett is felszaladhat pár plusz kiló az ünnepek alatt. A testsúlykontroll nem egzakt tudomány, ezért szinte egyénenként eltérhet, hogy milyen módszer válik be alakunk megőrzésére vagy a fogyás beindítására.

Ha szeretnél minél hamarabb megszabadulni a karácsonyi kilóktól, ez a néhány tipp jól jöhet:

Az időszakos böjtölés segíthet beindítani a fogyást

Ha lefekvés előtt 5-6 órával korábban már nem eszel, akár még nyugodtabban is alhatsz, ami szintén támogatja a zsírégetést.

Igyál sok folyadékot!

Egy felnőtt szervezetének legalább napi két-három liter vízre van szüksége annak érdekében, hogy megfelelően működjön. A folyadékhiány pedig az anyagcserét is lassítja.

Mozogj rendszeresen!

Az izmok sokkal több kalóriát égetnek használat közben, így több szempontból is hozzájárulnak egészséged megőrzéséhez. Egyrészt jobb lesz az erőnléted, másrészt a szervezeted könnyebben megküzd majd az extra kalóriákkal.

Az ünnepek alatt sem szabad megfeledkezni a mértékletességről, de azért ne legyünk túl szigorúak magunkkal. A karácsony a családdal töltött időről szól, amikor kikapcsolódhatunk és feltöltődhetünk. Ha pedig te készíted a menüt, akkor mindenképpen tanácsos egészséges és diétás alternatívákat is kínálni a hagyományos fogások mellé.