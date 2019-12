Ünnepi díszbe öltözhet a lakás

Végre immáron hivatalosan is „túltolhatjuk” a karácsonyi dekorálási mániánkat! December elsejével megkezdődött az adventi időszak, amely a fények, színek, flitterek és puha szőrmék időszaka a lakberendezés világában. A Mikulás és a Jézuska mellett megjelennek a dekorációs elemek között a Diótörő, a csodaszarvas és a hóbagoly figurái is. Íme az idei legtrendibb kiegészítők!

Nincs az a mennyiségű fényfüzér, girland, műszőrme vagy selyemszalag, ami sok lenne ebben az időszakban! Az otthonokban ilyenkor nemcsak nem tilos, de szinte kötelező is a „kicsit sok” elvét követni. Nem baj, ha a hideg, téli estéken a LED-lámpa vakító fénye helyett a fényfüggönyök, lámpások, fenyőgirlandokra tekert apró lámpák fénye dereng csak, kiegészítve az illatgyertyák és adventi koszorúk apró, meleg lángjaival.

Skandináv hangulat

Körbenéztünk számtalan dekorációs szaküzletben, hogy lássuk, az idei esztendőben mivel örvendeztetik meg a lakberendezési lázban égő háziasszonyokat. Jó látni, hogy a minőség és az igényesség irányába tolódott el a kínálat, akár az anyaghasználatról, akár a kivitelezésről van szó. A fehér, a bronz és az antik mellett a szürke jelent meg új „színként” a karácsonyi dekorációs elemek területén, ami igazán jó hír, ugyanis könnyedén ötvözhető a már meglévő díszekkel, a lakás adottságaival. A skandináv karácsonyi hangulat ismét virágkorát éli, a rénszarvasok és a rénszarvasos kötött anyagok már nemcsak pulóverek formájában jelennek meg, de az ünnepi koszorúkon, a kanapék dísztakaróin, sőt, még a karácsonyi gömbökön is.

Apropó – igazán remek látvány a kötött anyagba öltöztetett gömbdísz – talán még otthon is elkészíthető a soha fel nem vett karácsonyi pulcsikból… A másik hasonlóan kedvelt anyag idén a filc – amelyből könnyen elkészíthető masnikat, figurákat éppúgy lehet készíteni, mint egyedi kézműves alkotásokat – például egy pár korcsolyacipőt, amely a tükörre, lámpára fellógatva igazán télies hangulatot kölcsönöz a lakásnak. Az idei nagy visszatérő azonban a zsákszövet, amely durvasága ellenére is természetességet sugároz. Visszaköszön terítőkön, dekorációs figurák ruháján éppúgy, mint a díszszaloncukrokon vagy télváró kosarakon.

A Télapó figurája

A Télapó pedig ezer formában megörvendeztetheti a felnőtteket, gyerekeket az ünnepi időszakban. Az egyik legizgalmasabb és legeredetibb formája a mikulásseprű, amit – azon túl, hogy kiseperhetjük vele karácsonyra a rosszat a lakásból –, el sem kell tenni szem elől. Sőt mi több, érdemes fókuszpontba állítani, akár olyan helyre, ahol a levetett vendégcipők is vannak, hogy ha kell, gyorsan használatba is tudjuk venni. A Télapó kedves öreg figurája ránk kacsinthat a kandallón, párkányon, asztalon, komódon egyaránt, a vicces megoldások között azonban szerepel az ablakon bemászó, létrán egyensúlyozó, kéménybe mászó Mikulás is.

Megelevenedik a Diótörő

Aki ismeri a Diótörő meséjét, annak nem kell bemutatni az egérkirályt, a kicsit ijesztő fizimiskájú katonát vagy éppen a sereg tagjait. Mindegyikre találtunk szép dekorációs megoldásokat az üzletek polcain – kisebb és nagyobb, fa és műanyag formában egyaránt kínálják magukat. Sőt, a katona formát még adventi naptárként, másfél méteres nagyságban is elkészítették. Az idei belvárosi forgatagban szintén több helyen megjelenik ez a figura, mondható hát, hogy a 2019-es karácsonyi trendek fő vonulatához tartozik. Ahogy a rénszarvas is, amely megjelenik csillámba mártott fröccsöntött változatban éppúgy, mint fából faragva. Mézi figurája pedig, akit sokan a Shrekben szerettek meg igazán, amikor könyörgött, hogy csak a gumicseppekből készült gombjától ne fosszák meg, mézillatú viaszbábu és természetesen mézeskalács formában a legautentikusabb választás – főképp a konyhába. A sort még sokáig lehetne folytatni, a karácsonyfát szállító bogárhátútól a plüss karácsonyi cukorkáig. Egy a lényeg – ilyenkor nem biztos, hogy a kevesebb több.