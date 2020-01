Ünnepek utáni étkezés – Sokat segíthetnek a zöldségek

Az ünnepek után mindenki könnyebb ételekre vágyik, többen diétáznak, vagy elhatározzák, hogy lefogynak tavaszra, nyárra. Mindebben sokat segíthetnek nekünk a zöldségek.

Az életmódváltás sokat segíthet, nem elég azonban az egészséges ételek fogyasztása, a mozgásra ugyancsak szükség van. Legalább sétáljunk naponta néhány kilométert, akár több részletben is. Ma már csak kevés helyen kezdődik a nap favágással, hóhányással, nagyobb energiát igénylő fizikai munkával. A mégis tartalmas, zsíros, szénhidrátban gazdag reggeli, ebéd, vacsora előbb-utóbb meglátszik a mérlegen. Manapság szinte mindannyian sokat ülünk a számítógép előtt, kevésbé gyalog, inkább tömegközlekedéssel vagy autóval járunk a munkahelyünkre. Keveset mozgunk, így kevés kalóriát is fogyasztunk, a táplálkozásunkat is ennek megfelelően kell alakítanunk. Télen kéznél van a savanyú káposzta, amely rengeteg C-vitamint, béta-karotint, kalciumot tartalmaz, és a hagyományos magyar konyha kedvelt alapanyaga is egyben. De ehetünk brokkolit, bimbós kelt, karfiolt, kelkáposztát, karalábét is. A fodros kel kiment a divatból, pedig egyike a leghasznosabb téli zöldségeinknek. A magját elég elvetni nyár közepén, az egy méter magasra is megnövő bokor nagy, húsos leveleket fejleszt, amelyek a bimbós kelhez hasonlóan fagyállók. Egész télre a kertben hagyhatjuk, és mindig csak annyi levelet kell levenni, amennyire szükség van.

Télen, amikor belepi a hó, különösen szép dísze is egyben a kertnek. A télre eltett paradicsomlét is vegyük elő, a burgonyánál viszont egészségesebb az édesburgonya vagy a csicsóka. Utóbbi úgy nő, mint a gyom, könnyen megtelepszik és nehéz kiirtani. A benne lévő szénhidrát nem keményítő, így a cukorbetegek is fogyaszthatják. A sárgarépában sok a karotin, a pasztinák jóízű, fogyasszuk mindkettőt. A cékla sokoldalúan felhasználható. Nemcsak savanyúságnak, hanem nyersen, reszelve salátába is. Készíthető belőle lekvár és sütemény is. Sok B1-, B2- és C-vitamint tartalmaz, de kalciumot, foszfort ugyancsak. A levét igyuk meg, abban is sok hatóanyag van. A hagymafélékről se feledkezzünk meg, mindennap fogyasszunk belőlük. A fokhagyma például javítja az emésztést, megelőzi az érelmeszesedést, csökkenti a magas vérnyomást. Télen is beszerezhetjük a friss zöld salátákat, a sütőtökből pedig nemcsak leves, hanem sütemény és chips, sőt bébiétel is könnyen készíthető.