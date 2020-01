Takarítás: függönyök, redőnyök, rolók

Sokak számára valódi rémálom a függönyök, redőnyök takarítása. Az évszakonként esedékes nagytakarítás során azonban érdemes ezekre is odafigyelni és időt szánni a sötétítők tisztítására.

A függönyöknél kiemelten fontos a körültekintő bánásmód. Mindenképp tartsuk be a karbantartási útmutatóban leírtakat! Kézi mosás esetében érdemes először hideg vízben átöblíteni az anyagot. Ezt követően kézmeleg vízben függönymosó folyadékkal vagy kímélő mosószerrel tisztítsunk. Fontos, hogy a függönyöket áztassuk – akár többször is nyomkodjuk át az anyagot, de semmilyen körülmények között ne dörzsöljük! A mosást követően hideg vízben öblítsük ki, amíg a mosószer teljesen ki nem jön a függönyből.

Miután lecsepegett a felesleges víz, felakasztva szárítsuk. Ha gépi mosást választunk, mindenképp ügyeljünk a kiegészítők (csipeszek, rojtok) eltávolítására, mert ezek a mosás során beleakadhatnak és szétszakíthatják függönyeinket. A mosógépen érdemes rövid, kímélő programot választani. Figyeljünk arra, hogy a centrifugázás alacsony fordulatszámon történjen.

Reluxák esetében egy mikroszálas törlőkendő vagy egy tisztítókefe hatékony választás lehet. Erősebb szennyeződés esetén használhatunk nedves ruhát vagy törlőkendőt is. A mosást sima vagy mosogató­szeres vízzel végezzük. A rolós függönyök ritkán koszolódnak, mert rendszerint vagy teljesen függőleges helyzetben vannak, vagy fel vannak tekerve. Ezek többsége könnyen porolható, porszívózható. Tisztításuk adott esetben nedves ruhával és mosogatószerrel is történhet. A szalagfüggönyök szennytaszító tulajdonsággal rendelkeznek, de ettől függetlenül bepiszkolódhatnak vagy foltosak lehetnek, ha például ráöntünk valamit. A karnisokat könnyen leporolhatjuk, de a durvább szennyeződések eltávolításához használhatunk mikroszálas törlőkendőt vagy nedves, tisztítószerrel átitatott ruhát is. Komolyabb szennyeződés esetén akár leakaszthatjuk a lamellákat, és mosószeres vízbe áztatva szabadulhatunk meg a nem kívánt kosztól.

A redőnyök esetében könnyű dolgunk van, hiszen bármilyen nedves vagy száraz ruhával, mosogatószer vagy más tisztítószer hozzáadásával újjávarázsolhatjuk őket. Lényeges, hogy a takarítás során kerüljük az alkoholtartalmú, valamint az oldó-, maró- és súrolószerek használatát, mert ezek könnyen lemarhatják a lamellákat bevonó védőréteget. Ezáltal a redőnyök sérülékenyebbé válhatnak az időjárással szemben, illetve gyorsabban foltosodhatnak, koszolódhatnak is.