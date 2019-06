Rendszeres és szakszerű gondoskodással mindig egészséges lesz a gyep

A szép gyep igazi büszkeség a kerttulajdonosok számára, így az elmúlt időszak esős időjárását minden zöldfelület meghálálta. Kell is gondozni, ám ott, ahol kicsit ritkás, vagy éppen látszik rajta, hogy nem érzi jól magát, szintén van teendő bőven.

Az igazán esztétikus kert a zöldellő, egységes, szépen nyírt gyeptől a leggyönyörűbb. Ahhoz, hogy azzá váljon, rendszeres gondoskodás szükségeltetik, s mindemellett az, hogy a feltételeknek és igényeknek megfelelő fűmag kerüljön bele. Ez pedig nem is olyan egyszerű feladat – de jó hír, hogy ha szaküzletben érdeklődünk és vásárolunk, egészen biztosan segítenek abban, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbb magfajtát. Az elhelyezkedés szempontjából nézve a fűmagkeverékek között ugyanis található szárazságtűrő vagy éppen árnyékkedvelő fajta. Az igények szempontjából nézve pedig létezik taposást tűrő, könnyen regenerálódó, lassabban növő, pázsitnak való vagy épp sportoláshoz ideális típus. Ha olyan kertbe szánjuk, ahol nagy igénybevételnek van kitéve a gyep, a gyerekek vagy a kutyák miatt, akkor oda érdemesebb a nagyobb ellenálló képességű keverékek mellett dönteni, így elkerülhető, hogy idejekorán kikopik, tönkremegy a fű. Ám akármilyen fajtát is választunk – egyébként akár többfélét is lehet, árnyékosabb, naposabb helyekre más-más fajtát –, a szakemberek szerint évente egyszer érdemes utánvetni.

Az eső azonban nem mindig fogja ilyen szépen öntözni a kertünket, ezért érdemes időben gondolkodni az utánpótláson. A legolcsóbb s talán a leglágyabb megoldás az esővíz, amelynek gyűjtése kisebb-nagyobb tartályokban ma már könnyen megoldható, sőt, akár esztétikus is lehet. Sokféle kapható ugyanis, amelyek higiénikusan tárolják a felfogott vizet, és szinte elvegyülnek a zöld környezetben. Ráadásul lágyabb, mint a vezetékes vagy a kútból származó társa.

Az eső azonban amellett hogy éltet és növeszt, tömörebbé is teszi a talajt, valamint a talaj felső szintjén felgyülemlő növényi eredetű, szerves réteget is tömöttebbé teszi. Éppen ezért időnként érdemes kicsit fellazítani a földet, hogy levegő jusson az alsóbb rétegekbe is, megelőzve ezzel számos betegség kialakulását, terjedését. Sajnos ugyanis az esős, páradús időszakok kedveznek a gombák kialakulásának, amely pedig a fű elhalását okozhatja. A különböző barna-szürke foltok megjelenésekor mindig gyanakodjunk, és tegyük meg a megfelelő lépéseket. Ilyen például az úgynevezett talajszellőztetés, amelyet végezhetünk manuálisan, megfelelő kézi eszközökkel, valamint gépi alkalmatossággal is. A kézi változatnak olyan kis karmai vannak, amelyekkel a föld fellazítása végezhető, az elektromos mélyszellőztető berendezések pedig már beállítástól függően tudnak a megfelelő mélységbe szántani.

Már önmagával ezzel a munkával is sokat tettünk a szép gyepért, ám ha a fellazítást követően még plusztápanyaggal is ellátjuk a talajt, nagyon hálás lesz a gyepszőnyegünk. A szaküzletekben vásárolt tápanyagok mellett azonban megeshet, hogy az otthonunkban is keletkezik olyan anyag, amelyet hasznosíthatunk. Ilyen például a fahamu, amely köztudottan jót tesz a fűnek – de a többi palántának, virágnak, cserjének is. Attól függően, hogy kemény- vagy puhafából származik, más-más minőséget kapunk. A benne lévő mész és egyéb ásványi anyag ugyanis táplálja a földet, s így a növényeinket is. De ne feledjük: csak a természetes fából származó hamut használjuk! A vegyszerrel kezelt, illetve festett faanyagok égésterméke ugyanis számos káros anyagot is tartalmaz, amely miatt nem alkalmas a kert tápanyag-utánpótlására.

Az így gondozott fűnek pedig már „csak” rendszeres nyírásra van szüksége. Éppen ezért érdemes időnként ellen­őrizni a fűnyíró állapotát, a kések élességét – hogy a gyep ne „tépett”, hanem szépen vágott külsőt kapjon. Az a fű pedig, amelyet rendszeresen nyírnak, nemcsak gondozott lesz, de megfelelően tömött is. És ez már valóban a kerttulajdonos büszkesége lesz!