Állatszőr: a gumiból készült kesztyű segít

Akik kisállatot tartanak a lakásukban, azok biztosan találkoztak már a lehetetlen helyeken megjelenő állatszőr jelenségével. Íme néhány módszer, melyekkel könnyedén megszabadulhatunk az elhullajtott szőrszálaktól.

A lakásban tartott kutyák, macskák és egyéb szabadon engedhető, szőrös állatok esetén szinte elkerülhetetlen a lakásban előforduló állatszőr – leszámítva azokat a fajtákat, melyek nem vedlenek.

Az egyik legegyszerűbb megoldás a gumikesztyű lehet, hiszen ebből szinte minden háztartásban akad egy pár – különösen járványhelyzet idején. Egyszerűen csak nedvesítsük be a kesztyűt és töröljük át vele a szőrös bútorokat. A művelet végén könnyedén lemosható az összegyűjtött szőr. Erre a célra egy elhasználódott nejlonharisnya is jó szolgálatot tehet. A karunkra húzva könnyedén eltávolíthatjuk a zavaró szőrszálakat akár a ruháinkról is. Ez esetben fontos, hogy a harisnya szőreltávolításra csak egyszer használható.

A mágikus henger az egyik legegyszerűbb megoldás lehet. Egyaránt használhatjuk ruhán, bútoron, szőnyegen, gyakorlatilag bármilyen felületet szöszteleníthetünk vele. Ha nincs kéznél ilyen eszköz, egy széles ragasztószalag is jó megoldás lehet. A hengerhez hasonló elven működő, kifejezetten szőreltávolító kefét is használhatunk.

Az ablaklehúzó szintén csodafegyver lehet, ugyanis a gumis felületen tökéletesen megtapad az állatszőr, melyet használat után egyszerűen lemoshatunk.