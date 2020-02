A jól megválasztott padlóburkolat jelentősen javíthatja lakásunkban a térérzetet

A kisebb lakásokban, házakban élők közül sokan szeretnék, ha otthonuk tágasabb lenne, vagy legalább optikailag nagyobbnak tűnne. Ehhez jó tippeket tudnak adni a lakberendezők. Lehet csalni például a fal vagy a padló színével, de a jól megválasztott berendezés is a segítségünkre lehet.

Hatással van ránk az, hogy milyen az otthonunk. Reggel, amikor felkelünk, az első kép, amit észlelünk, a szobánk. Az utolsó kép is ez, mielőtt elalszunk. Ha éppen átalakítás előtt állunk, vagy gondolatban felvetődött a teljes átalakítás lehetősége, célszerű idejében eltervezni, milyen enteriőrben szeretnénk élni. Ezen belül is kiemelten fókuszálhatunk a padlóburkolatra. Nem feltétlenül az anyagában, hanem a színében, méretében, mintájában érdemes gondolkodnunk.

Fából készült padlónál vagy fahatású padlólapnál, vinilpadlónál a minta száliránya is meghatározza, hogy mekkorának érzékeljük a helyiséget vagy a lakást. De ha már kitértünk a színekre, erről, mint a választásunk legalapvetőbb irányadójáról, a legelején célszerű döntenünk. A világos árnyalatok nagyobbnak láttatják a teret, míg a sötétek kisebbnek. Ennek függvényében ajánlott eldönteni, melyik helyiségbe milyen színű hideg- vagy melegburkolattal tervezzünk. Ha minigarzon méretű a felújításra váró otthon, számos szakértő javasolja, hogy ugyanazt a padlóburkolatot helyezzük el az egész lakásban. A merészebbek a vizes helyiségekben, a fürdőben, mellékhelyiségben, sőt a konyhában s az előtérben is használhatják ugyanazt a jó minőségű, vízálló melegburkolatot. Például laminált padlót vagy vinilpadlót. A kevésbé bátrak pedig hasonló színű és mintájú kerámiapadlókombinációval érhetnek el tágító hatást optikailag. Nem mindegy a padló mintája sem: ahogy a ruháink esetében, úgy a padlónál is számít, milyen a szálirány, merre fut a csíkozás. A hosszanti falra merőleges csíkokkal a belmagasságot lehet optikailag nagyítani, míg az azzal párhuzamossal a helyiség szélességét növelhetjük.

A csíkok szélessége szintén számít

A vékonyabb vonalazású finomabbá, légiesebbé varázsolja a belső teret, míg a vastagabb robusztusságot sugároz. Éppen ezért érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy kis alapterületű szobákban, nappalikban még világos árnyalatban is kerüljük az óriási padlópaneleket. Összenyomják a teret és nem mutatnak jól. A padlóburkolat fényessége szintén befolyásolja a térérzetet. A fényes növeli, a matt kisebbé teszi a helyiséget. Divatos napjainkban az, hogy a melegburkolat nem fejeződik be a padlón, hanem felfut a falra, sőt, esetenként még a plafonra is. Mutatós és egyben kényes megoldás is ez, hiszen ha nem megfelelően van kivitelezve, dobozhatást érhetünk el vele, ezért belsőépítész tanácsát érdemes kikérnünk ezzel kapcsolatban.