A faházak különleges hangulata

A gerendaházak folyamatos gondoskodást igényelnek, ami a legtöbb házépítőt elriasztja.

Számos kiváló tulajdonságuk ellenére nálunk nem igazán terjedtek el a fából készült lakóházak, pedig aki töltött már el hosszabb időt faházban, az tudja, egészen különleges érzés benne tartózkodni. A fa melegséget áraszt, illata van, mégis, Magyarországon egyáltalán nem elterjedt, hogy fából legyenek a falak. A fát nálunk jobbára csak gerendának vagy burkolóelemnek tekintik, a nyílászárók is többnyire már műanyagból készülnek. Ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy a fa drága, ráadásul nemcsak a beépítés előtt, de utána is gondoskodást igényel, ami sokakat elriaszt. Attól függően, hogy az építőanyag szögletes vagy kerek: gerenda-, illetve rönkházról beszélünk. Mindkét esetben nagyon fontos, hogy kiváló minőségű fenyő vagy cédrus legyen az alapanyag. A legjobb, ha a felhasznált

fa északon nevelkedett, mivel ott a hideg miatt lassabban nőnek a törzsek, így a farostok tömörebbek, vagyis szilárdabb, jobb minőségű, időtálló alapanyagot kapunk otthonunk megépítéséhez. A legjobb faház-alapanyag ezért Finnországból, Oroszországból vagy Kanadából érkezik.

A fa kiváló hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal bír, már a 25-30 centiméter vastag tömör fából készült falazatnak nagyon kedvezőek az energetikai értékei. A ház így a téli kedvező fűtési költségek mellett a nyári hónapokban sem melegszik túl. Éppen ezért sokan külön szigetelést már nem is használnak, így ez a típusú építkezés jóval kisebb ökológiai lábnyomot hagy maga után, mint más könnyűszerkezetes házak vagy hagyományos technikával épült otthonok. Márpedig azoknak, akik faházat építenek, ez általában fontos szempont, ők így vagy úgy, de vissza szeretnének térni a természetes életformához.

Nem véletlen, hogy a faházhoz sokszor ökotudatos tervezés is kapcsolódik. Jelenleg is hirdetnek olyan gerendaházat, ahol a vízellátás ásott kútról történik, a meleg vizet az év nagy részében napkollektor, a téli hónapokban fatüzelésű bojler biztosítja, amely igény szerint elektromos árammal is üzemeltethető. A házban mindemellett komposztvécét alakítottak ki, ezáltal az épületben gyakorlatilag nem keletkezik szennyvíz. A föld alá helyezett tartályban összegyűjtött szürkevíz pedig alkalmas öntözésre is. Mindez természetesen annak is betudható, hogy a faházakat gyakran erdők mellett találjuk, ahol a közműellátottság nem százszázalékos. A gerendaház mindemellett kiválóan alkalmas a modern, energiatakarékos és teljesen környezetbarát fűtési rendszerek alkalmazására, mint amilyen a geotermikus vagy a napkollektoros.

A faházaknak számos előnyük van. Klímájuk optimális, mivel a túl sok párát a fa képes magába szívni, míg ha túl száraz a levegő, akkor a falak párologtatnak, egyszóval a fa lélegzik, emiatt a gerendaházban rendkívül ritkák az allergiás és asztmás megbetegedések. Bár Magyarországon ez nem igazán szempont, a gerendaházak szerkezete jobban ellenáll a földrengésnek, mint a tégla- vagy kőházaké, így nemcsak egészséges, de biztonságos otthont is teremtenek. A gerendaházakat gyakran előre összeállítják, ilyenkor beszámozzák a gerendákat, majd szétszedve a helyszínre szállítják, és ott építik össze ismét, ez a módszer ugyanis nagyon gyors kivitelezést tesz lehetővé.

A felhasznált faanyagokat kezelik kártevők ellen és tűzgátló anyagokkal, valamint fagyvédelemmel is ellátják, tehát attól sem kell tartani, hogy a ház könnyedén leég, vagy kártevők okoznak jelentősebb károkat benne. A megfelelő módon kezelt fából készült házak több generációnak adhatnak otthont. A házhoz tartozó gépészet kialakítása egy faház esetében meglehetősen egyszerű, általában a rönkök illeszkedési pontjainál vezetik el a vezetékeket, csöveket, elhelyezésük így jóval egyszerűbb, mint a legtöbb háztípus esetén. Mindent egybevetve pedig egy faház sem kerül többe, mint egy téglaház.

Azért akadnak hátrányok is. A fa gondozást, odafigyelést, védelmet igényel, nagyjából ötévente szükséges az utógondozás, ha a ház minőségét, állagát meg akarjuk óvni, így a faház nem való azoknak, akik miután beköltöztek, hosszú évekre el akarják felejteni a házzal való törődést. Amennyiben nem megfelelően szárított, nem kiváló minőségű faanyagot építünk be, a házon repedések, vetemedések, hézagok jelennek meg, illetve a különböző kártevők, gombák is könnyebben megtelepednek benne.