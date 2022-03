Újszülött, óvodás vagy iskolás a gyermek? Fiú vagy lány? Egy vagy két gyermeknek kell elférnie a szobában? Ha ezeket a legalapvetőbb kérdéseket megválaszoltuk, belefoghatunk a tényleges munkálatokba. Kezdjük hát az elején!



Amennyiben rendelkezésünkre áll egy teljesen üres tér, akkor van a legegyszerűbb dolgunk. Itt ugyanis nem kell „alkalmazkodni” bútorokhoz, tárgyakhoz. Teljesen mindegy, hogy kis vagy viszonylag nagy alapterületű helyiségről beszélünk, a színek és a fények játéka roppant fontos mindkét esetben. Mellőzzük a sötét, térösszenyomó színeket a falakon, helyettük inkább világos, fehér, bézs és pasztell falfestéket válasszunk! Ha tehetjük, helyezzünk el nagy ablakokat, hogy minél több fény tudjon beszűrődni a szobába. A napfénnyel telített terekben – a jó közérzet biztosítása mellett – a tanulás is jobban megy, a játékról már nem is beszélve. Amennyiben adottak az ablakok és nincs lehetőség a cserére, néhány lámpával, fényes kiegészítővel vagy akár egy tértágító hatású tükörrel is hasonlóan tágas és világos teret lehet teremteni. A padlózatra a színek tekintetében ugyanez igaz: a laminált parketta jó választás lehet, könnyű tisztán tartani és nem hideg a felülete, ami főleg kisebb gyermekeknél a kúszó-mászó korszakban lényeges szempont lehet.



Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésünkre üres tér, törekedjünk arra, hogy „mentsünk meg” minden olyan használati tárgyat, amely kicsit átalakítva, netán új funkciót teremtve még helyet kaphat a szobában. Ne legyünk restek az internetet bújni, ötleteket és inspirációkat keresni! Ha ezek megvannak, jöhetnek a bútorok, dekorációk és tárolók minden mennyiségben.



Az újszülöttek és a csecsemők tekintetében van a legkönnyebb dolga a szülőnek, itt ugyanis adott a kiságy, amihez gyakran hozzátartozik a pelenkázószekrény is. Ez a gyermek születésétől kezdve két-, hároméves koráig biztosan jó lesz, hiszen a kiságy egy könnyű mozdulattal átalakítható és lejjebb szerelhető, kiszolgálva ezzel egy totyogó vagy már egy futni tudó kicsi igényeit is.

Óvodás és kisiskolás korban célszerű egy másik ágyra beruházni, akár olyanra, amely 1-2 évnél tovább tudja kielégíteni a gyermek igényeit. Az ágy után jöhet a gardróbszekrény, amely talán jóval időtállóbb bútor az előzőnél, egy jól választott darab akár az iskolás évekig is megmaradhat. Ehhez azonban az kell, hogy ne kimondottan színes, mintákkal tarkított szekrény mellett tegyük le a voksunkat. Akárcsak a falszín esetében, úgy egy világosabb, egyszerűbb és letisztultabb gardróbszekrény itt sem lehet rossz választás.



Megvan tehát a két központi elem, az ágy és a szekrény. Most jöhet az íróasztal vagy a játszósarok, attól függően, hány éves a lurkó. Előbbi esetében célszerű arra figyelni, hogy az asztalt elegendő fény érje, és ne háttal az ablaknak vagy a fényforrásnak üljön a gyermek, amikor tanul vagy az íróasztalon munkálkodik. A játszósarok esetében ugyanennyire kardinális a fényforrás megléte, ám itt valamivel „szabadabb” kezet kaphatunk az elhelyezésben. A gyerekek, főként a kisebbek, nagyon kedvelik a kuckós kialakításokat, megnyugtatja őket, ha plüssökkel, játékokkal, párnákkal és puha anyagokkal barikádozzák be magukat, így érdemes ezt is figyelembe venni a szoba elrendezésénél.



Ami a tárolást illeti, elkerülhetetlenek a különböző tárolóeszközök, polcok. Legyen bármennyi idős a gyermek, ezek nélkülözhetetlenek minden korosztályban, főleg akkor, ha kicsi a tér.

Végül pedig néhány szó a dekorációkról és a kiegészítőkről. A függöny, szőnyeg, ágynemű, képek, de még a játéktároló dobozok is hozzájárulnak egy esztétikus, jól felszerelt és dekoratív szoba megjelenéséhez. Törekedjünk arra, hogy a dekorációs tárgyak közül csak néhányat helyezzünk el, ne keltsünk zsúfoltságérzetet!