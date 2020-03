Zala megyében is érezték a horvát földrengést

Földrengést érzékeltek többen reggel 6 óra 24 perckor hazánk délnyugati településein, így többek közt Nagykanizsán, Beleznán, Szepetneken, Iharoson és Zalakaroson is.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint az 5,5 magnitudójú földrengés epicentruma Horvátországban volt – írja a Zaol.

Az 5,0–5,9-es rengés közepes erősségűnek számít, a szerkezetileg gyenge épületekben már komoly károkat okozhat. A Magyarországon érezhető rengésről az emberek a Facebook-on is beszámoltak, többen arra ébredtek, illetve úgy érzékelték, hogy mozgott alattuk az ágy. Károkról senki nem számolt be.

A mindössze néhány percig tartó földmozgást a portál olvasóinak beszámolója szerint Zalaegerszegen, Keszthelyen, Nagykanizsán és Hévízen is érezni lehetett, ám többek között Vas és Somogy megyéből is érkeztek jelzések.

Az jelenség epicentruma Zágrábtól 7 kilométerre északra volt, 10 km mélységben. Érzékelték Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Ausztriában is. Kevéssel 7 óra után újabb rengés volt, jóval gyengébb, mint az előző, ezt is lehetett érezni Magyarországon. Zágrábban szekrények dőltek el, falak repedtek meg, az épületekben – és a lezuhanó elemek miatt az autókban is – komoly károk keletkeztek. Az emberek újabb rengésektől tartva kimentek az utcára.