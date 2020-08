Másfél millióan töltötték már ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

Már közelít a másfél millióhoz a nemzeti konzultációs kérdőívet kitöltők száma – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Hírlapnak adott interjújában.

A honvédelmi miniszterhelyettes hangsúlyozta: Magyarország sikeresen védekezett a koronavírus-járvány első szakaszában. Azért, mert erős és cselekvőképes kormányunk van, stabil parlamenti háttérrel, a Fidesz-KDNP kétharmados többségével.

Időben meghozott és hatékony döntések születtek, amelyeket a magyarok – rendkívül fegyelmezetten, egymást is segítve – be is tartottak, mozgósítottuk az egészségügy emberi, szakmai és anyagi tartalékait, az orvosok, ápolók, mentők erőn felül teljesítettek.