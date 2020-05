Deák téri kettős gyilkosság: „Meghalt a fiam, mit mondjak?!”

Az Origo elérte a Deák téri kettős gyilkosság egyik áldozatának a főnökét, rajta keresztül pedig a fiú édesapját is. A testvérét is megszúrták a támadás során.

A két, ártatlan fiatal drámai meggyilkolásának újabb részleteiből kiderül, hogy a gyilkos banda tagjai többsége bűnöző volt, korábban elítélték őket – írja az Origo.

20 éves, mindössze ennyi idős volt Gergő, akit péntek hajnalban meggyilkoltak a belvárosban, a Deák téren. Egészen pontosan alig egy hónap múlva töltötte volna a 21-et. Tavaly érettségizett.

A közösségi oldalán a tablóképe mellett Caramel egyik dalának részlete olvasható.

„Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlőtt tereken, mennyi zokogást, féltve ölelést, ott voltunk Te meg Én…”

A fiú az ismerősei szerint csendes, szorgalmas, dolgos ember volt. És ugyanezt mondta róla a főnöke is, akit a hírportálnak sikerült elérnie.

„Gergő bátyja éve óta nálam dolgozik, ő pár hónapja csatlakozott hozzánk.

Nagyon becsületes fiú volt, mindig elvégezte a rábízott munkát, soha nem volt vele gond. Nagyon sajnáljuk a fiút, és persze a családját is.

Minden munkatársunkat nagyon megrázta, ami történt” – mondta.

A meggyilkolt fiú édesapjával is rajta keresztül tudott beszélni az Origo. Annyit mondott a portálnak a felfoghatatlan tragédiáról, hogy

„Meghalt a fiam, mit mondjak?!”

Gergő legjobb barátja is ott volt a támadásnál, őt is megölték. Ő még nála is fiatalabb, mindössze 16 éves. Mindkettejüket brutálisan megverték és halálra szurkálták. Ő és a gyilkossággal gyanúsított fiú is a születésnapját ünnepelhette a tragédia előtt.

És ott volt Gergő öccse is. Az Origo információi szerint

őt is érte egy szúrás a lábán, és csak délután engedték ki a kórházból.

A támadók több mint kétszer annyian voltak, heten. És volt velük három lány is. A mostani információk szerint a lányok állítólag próbálták megfékezni a megvadult barátaikat, de nem jártak sikerrel. Pillanatok alatt gyilkolhatták meg a két fiatalt.

A kettős gyilkossággal egy 18 éves fiút gyanúsítanak.

Mindössze tíz perccel a támadás után fogták el a Nyugati téren. A rendőrök szerint útközben eldobta a kést.

Ez a távolság a környéket ismerők, de az internetes térkép szerint is legalább 20 perc gyalog. Vagyis, minden bizonnyal futott, menekült. A társai is vele voltak.

A késelőt, akiről úgy tudni, hogy intézetben nőtt föl, azonnal kihallgatták. Ahogy két társát is, őket csoportosan elkövetett garázdaság miatt. Mint kiderült, a támadók nagy része büntetett előéletű. Azaz, bűnözők. És az is biztos, hogy

a társaság több tagja is ivott aznap este, azt még vizsgálják, hogy drogoztak-e

– írja az Origo.

Az esettel kapcsolatban a portál kereste a rendőröket.

Leginkább azt szerették volna megtudni, hogy a támadók, elsősorban a gyilkossággal gyanúsított fiú, tett-e vallomást. Utóbbinál a legfontosabb az, hogy ha igen, akkor beismerő vallomást tett-e, vagy mindent tagadott.

Egyelőre azonban a rendőrök a nyomozás érdekeire hivatkozva nem akartak nyilatkozni. A hasonló esetekben ugyanis ennek valóban komoly jelentősége lehet, ugyanis a támadók és a támadást túlélő fiú is szemtanúk, akiknek éppen azt kell mondaniuk, amit láttak, semmi sem befolyásolhatja őket.

Esélyük sem volt

„Az ilyen és hasonló esetekben, sőt minden támadásnál a legfontosabb az elkerülés. Ha erre van mód, akkor ezt kell tenni, nem szabad mérlegelni”

– ezt már az Origo által megkeresett önvédelmi szakember mondja.

Fürtös János állítja, abban sem biztos, hogy a péntek hajnali szituációban, amikor a támadók kétszer annyian voltak és kés volt náluk, ő maga meg tudta volna védeni magát, noha több mint 40 éve foglalkozik küzdősportokkal, és több harcművészeti stílusban van mester fokozata.

A szakember, aki önvédelmet oktat többek között rendőröknek és más fegyvereseknek, azt is mondja, ha többen támadnak kés nélkül, az ellen elvileg lehet védekezni. Ezekre lehet készülni képzésekkel. Ilyenkor, ahogy fogalmaz, folyamatosan mozgásban kell lenni, nehezíteni a célpontkeresést. Ha van lehetőség, meg kell ragadni egy eszközt és távolságot kell tartani. 360 fokban kell mozogni, hogy ne tudjanak mögénk kerülni.

Ha valamelyik támadó könnyebbnek mutatkozik, akkor úgymond pajzsot, akadályt kell képezni vele.

Egy ilyen támadásnál az adrenalin megemelkedik, az oxigén pedig vészesen fogy. Az előbbi példát csak az önvédelemben nagyon jártas emberek tudják megcsinálni, de ilyenkor is keresni kell a kiutat, akár egy kicsi rést, és ahogy lehet, el kell menekülni. Pont a hasonló esetek miatt fontos, hogy az emberek tanuljanak önvédelmet.

Csakhogy itt, nem csak túlerőről volt szó.

„A késsel szúrni és vágni lehet. Mind a kettő lehet halálos, ahogy a tragikus példa is mutatja.

Itt megint csak az a legfontosabb, hogy a késes támadó ne kerüljön a hátunk mögé. A kezünkkel, lábunkkal meg kell próbálni távol tartani őt.

A szúrások azonban így is jöhetnek alulról, felülről, oldalról, ezeket pedig nagyon nehéz elhárítani. Megint csak azt kell mondanom, hogy el kell rohanni, ha lehet” – teszi hozzá a szakember.

Azaz, az általános (és nagyon fontos) tanácsok ebben az esetben a szerencsétlenül járt, meggyilkolt fiatalokra nem vonatkoznak. Az agresszív túlerővel a szerencsétlen fiataloknak semmi esélyük nem volt – írja az Origo.

Sajtóértesülés szerint a fiatalabb fiú, akit meggyilkoltak, teljesen árva volt. Édesapja már régebben meghalt, édesanyját pedig két éve temették el. A fiút és a húgát nagyanyjuk nevelte. Amikor a nyomozók közölték az idős asszonnyal a tragikus hírt, rosszul lett, az unokája pedig elájult.

Három férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség a Deák téri kettős emberölés ügyében

Három férfi letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség szombaton a Deák téri kettős emberölés ügyében, melyben a gyanú szerint egyikük két embert halálra késelt.

Az ügyészség közleménye szerint

a péntek hajnali V. kerületi Deák Ferenc téren kitört verekedésben egy 18 éves férfi a nála lévő késsel két sértettet megszúrt, akik a földre estek. Az egyik földön fekvő sértettet egy tizenkilenc éves férfi még többször megrúgta, miközben egy másik tizenkilenc éves férfi „támogatólag volt jelen”

– emelték ki.

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsítottak jelenlétének, valamint a bizonyítás zavartalanságának biztosítása, illetve a bűnismétlés veszélyének kizárása érdekében kezdeményezte letartóztatásukat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szombaton azt írta: a péntek hajnali verekedés helyszínére percek alatt kiérkező rendőrök két úttesten fekvő embert – egy 16 és egy 21 éves férfit – találtak, akik súlyos, szúrt sérüléseik miatt a helyszínen életüket vesztették.

A gyilkossággal gyanúsított 18 éves budapesti Cs. K.-t rövid időn belül a Nyugati téren fogták el, ellene több emberen elkövetett emberölés miatt indult eljárás. A rendőrök a bűncselekmény helyszínétől 300 méterre egy autó alá dobva megtalálták az elkövetéshez használt kést is – közölték.

A tájékoztatás szerint a verekedés ügyében kilenc embert állítottak elő, közülük két 19 éves budapesti férfit – J. D.-t és J. M.-t – csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

A rendőrök Cs. K.-t, J. D.-t és J. M.-t őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására – írták a közleményben.