Kiemelte: nagyon fontos, hogy minden évben megemlékezzünk a fejedelemről, annál is inkább, mivel II. Rákóczi Ferenc máig irányt mutató példát adott a nemzet tiszteletéről és szeretetéről.

Több nemzetiség is Rákóczi mellé állt

Soltész Miklós felidézte: II. Rákóczi Ferenc alig 27 éves volt, amikor elkezdett egy - sok történész véleménye szerint eleve pusztulásra ítélt - szabadságharcot, ő mégis felvállalta, ami jórészt annak volt köszönhető, hogy édesanyja, Zrínyi Ilona mindig is a nemzet, a haza és a környezetükben élő nemzeteknek a tiszteletére és szeretetére nevelte.

Nem volt véletlen, hogy amikor a szabadságharc megkezdődött, és őt megkérték, hogy álljon annak az élére, nemcsak a magyarok, hanem a szlovákok, ruszinok és más nemzetbéliek is az oldalára álltak ebben az elnyomás elleni küzdelemben

– mutatott rá az államtitkár, hozzátéve: II. Rákóczi Ferenc hívő keresztényként bízott abban, hogy másoknak is segíteni tud. Elmondta: a nagyságos fejedelem életének egyik tanulsága az, hogy bár voltak olyanok, akik szembefordultak vele, becsapták és saját nemzetüket is elárulták, és a szabadságharc el is bukott, azonban az elnyomás megszüntetését és a nemzetek közti békesség megteremtését célzó törekvések később mégis megvalósultak.

A Kárpát-medencében élő nemzetek eymásra vannak utalva

Soltész Miklós rávilágított: ez is azt mutatja, hogy keresni kell a szövetségkötés, az együttműködés lehetőségeit a Kárpát-medencében élő nemzetekkel, jelen esetben a szlovákokkal is, akikkel most közösen emlékezünk meg a fejedelemről. Kiemelte: a Kárpát-medencében élő nemzetek - azon belül a magyar és a szlovák - a múltban és a jelenben is egymásra utaltak, ezért is igen fontos a megbékélés köztük.

Ez a térség, itt csak magára számíthat, ha itt békesség van a nemzetek között, akkor a nagyhatalmak - most is tapasztalható - ármánykodásait sikerülhet kikerülni

– hangsúlyozta Soltész Miklós. Leszögezte: most a legnagyobb érték a világban az, hogy békességben és szövetségben legyünk a környezetünkben élő nemzetekkel.