A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

A beszélgetést itt is követheti:

Orbán Viktor: A 26 tagállam elvette volna a magyarok pénzét, és Ukrajnának adta volna

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a most elfogadott 50 milliárd euró nem fegyverre megy, hanem hogy a csődben lévő ukrán állam ne omoljon össze. Az ukrán állam költségét állja most az EU. Magyarország azt szerette volna, hogyha a békéről lett volna szó, de a nyugatiak továbbra is azt gondolják, hogy az idő a mi oldalunkon van – tette hozzá.

Mindezzel szemben azt gondolom, hogy az idő az oroszok oldalán áll.

A kormányfő szerint, ha nem sikerüt volnal megegyezni, akkor a 26 tagállam elvette volna a magyarok pénzét, és Ukrajnának adta volna.

„Mi nem szállítunk fegyvert, és nem is adunk pénzt fegyverre”

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, kulcskérdés a béke és ebben nem állunk jól. Brüsszel a háború lázában ég, és minden ekörül forog.

Azon kéne dolgozni, hogy minél hamarabb vége legyen a öldöklésnek

– mondta a kormányfő.

Mi nem szállítunk fegyvert, és nem is adunk pénzt fegyverre.

Ismert, hogy csütörtökön az Európai Unió Tanácsa egyhangúlag egyezett meg arról, hogy az unió további 50 milliárd euróval támogatja Ukrajnát. Orbán Viktor a találkozóról azt írta közösségi oldalán: