Kifejtette: a legtöbb egyetem figyelembe veszi a tanulmányi versenyeket, sporteredményeket, az önkéntes munkát, valamint a térségi szempontokat, továbbá bizonyos munkatapasztalatot, előképzettséget is, hogy a velük kapcsolatban álló gazdasági szereplőkhöz minél jobban illeszkedő diplomásokat tudjanak majd a munkaerőpiacnak adni.

Rugalmassági újítás továbbá, hogy maguk az intézmények határozzák meg, a tanulmányi pontok számításánál az ötödik tanulmányi tárgynak melyiket fogadják el

– fűzte hozzá Varga-Bajusz Veronika.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Változott az érettségi pontok számítása is

Közlése szerint az érettségi pontok számítása is változott; korábban 45 százaléktól fölfelé az emelt szintű érettségi ötven pontot ért, ezentúl viszont kiegyensúlyozottabb tudásfelmérést tesz lehetővé, hogy az emelt szintű érettséginél minden egy százalék egy pontot ér, a középszintűnél ennek a kétharmadát. Ezért a helyettes államtitkár azt javasolja a diákoknak: jól fontolják meg, közép- vagy emelt szintű érettségit tesznek-e.

Egy hónap van még a február 15-én záruló jelentkezésre, amit továbbra is a felvi.hu-n keresztül lehet megtenni; az oldal sok információt tartalmaz, újdonság, hogy össze lehet hasonlítani az egyetemek, szakok elvárásait, és van egy pontszámító kalkultor is – részletezte Varga-Bajusz Veronika.

Kitért arra, hogy tavaly kiemelkedően nagy érdeklődés volt, több mint harminc százalékkal többen kerültek be a felsőoktatásba, és abban bíznak, hogy idén is magas lesz a felvételizők száma.

Szeretnék, ha a nem most érettségizők közül is egyre többen jelentkeznének, akár munka vagy család mellett is „nekiveselkednének” a tanulásnak, hiszen a diploma előnye egyértelműen látszik a munkaerőpiacon, illetve a bérszorzóban – hangsúlyozta a helyettes államtitkár, megjegyezve, tavaly kimagaslóan sokan voltak ilyenek.