A legfrissebb eset november végén látott napvilágot, amikor is az Amnesty-vezér testvérét egy adóhatósági razziát követően őrizetbe vették, majd letartóztatták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával indított vizsgálatot. Vig a gyanú szerint egy hatalmas méreteket öltő számlagyárat működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

Szaniszló Sándor említett kijelentését az is erősítheti, hogy kiderült: az ügyvédi praxisától eltiltott Vig Mór a politikai baloldal meghatározó szereplőivel is folytatott sokatmondó, kényes ügyleteket. Például a cégtemetőként is működő kft.-jéhez jegyezték be a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-csoport egyik korábbi leányvállalatát. A Datalyze Research Kft. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartozik. A DatAdatról az utóbbi hónapokban sok szó esett: a cégcsoport tulajdonosi és irányítói köre prominens baloldali politikusokból áll, a kulcspozíciókban Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő mellett Szigetvári Viktor, Ficsor Ádám, Molnár István ügyvéd és Dessewffy áll.