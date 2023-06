Pressman korábban az LMBTQ-közösség elismertetéséért küzdő munkacsoportot is vezette az amerikai külügyben, sőt hozzá fűződik az az elnöki irányelv is, amely az Egyesült Államok emberi jogi politikájának központi elemeként határozta meg a nemzetközi LMBTQ-jogok helyzetét. Ezenfelül Pressmanhoz köthető az a globális diplomáciai kampány is, amelynek eredményeként az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) történetében először egy olyan határozat látott napvilágot, amely az LMBTQ-jogokat emberi jogként ismerte el.