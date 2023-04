A választókorú magyarok óriási többsége (93 százaléka) még szigorúbban büntetné a kiskorúak számára kábítószert eladó bűnelkövetőket, 85 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy nagyobb odafigyelés kell a gyermekek kábítószer-fogyasztása kapcsán - derül ki az Alapjogokért Központ aktuális közvélemény-kutatásából.

Az ügyben tehát társadalmi egyetértés mutatkozik, több jel azonban arra utal, hogy a dollárbaloldal a gyermekvédelmi népszavazás után a kábítószer-elleni fellépés kapcsán is szembe megy a nemzeti konszenzussal. Ez abból a szempontból persze nem meglepő, hogy a nyílt társadalom hálózatához tartozó szervezetek világszerte a drogliberalizáció pártján állnak.

A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés már az első Orbán-kormány számára kiemelt terület volt, ugyanis ekkor készült el Magyarország legelső drogstratégiája. A baloldali kormányok alatt számos hiányosságra derült fény, a drogliberalizációs terveik, valamint Bajnai Gordon 2009-es, új kábítószer-stratégiája már az addigra tiltottnak minősülő szerek legalizálása felé nyitotta meg az utat. A 2010-es nemzeti fordulatot követően új szemlélet lépett életbe, ennek köszönhetően Európa egyik legszigorúbb drogtörvényét fogadta el a magyar parlament.

Azonban az újonnan megjelenő dizájner (szintetikus) drogok fiatalok körében tapasztalt terjedése aktualizálta a problémát, melyet a közvélemény-kutatás eredményei is alátámasztanak: a megkérdezettek 93 százaléka mondta ugyanis azt, hogy egyetértene az illegális kábítószereket kiskorúak számára terjesztő bűnelkövetők szigorúbb büntetésével. Csupán egy szűk, négy százalékos csoport helyezkedett szembe ezzel a többségi véleménnyel.

A válaszadók körében kiemelkedően magas az egyetértés (85 százalék) annak kapcsán is, hogy a gyerekek kábítószer-fogyasztása probléma, ezért nagyobb odafigyelésre volna szükség a kiskorúak védelme érdekében. Mindezek alapján látható, hogy mindkét esetben szavazótáborokon átívelő konszenzus tapasztalható, legyen szó kormánypárti vagy ellenzéki válaszadóról, döntő többségükben egyetértenek a gyermekek védelmének ezen kérdéskörében is.

Ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy az ellenzéki pártok miatt, politikai értelemben ilyen közös nevező nem jött létre.

Fotó: Alapjogokért Központ

A Gyurcsány Ferenc rajongói klubjaként viselkedő Momentum ifjúsági szervezetének elnöke a kannabisz-fogyasztás legalizálását követelte, a Liberálisok politikusai pedig a drogliberalizációt sürgették korábban. A baloldal nemcsak a kábítószer-elleni küzdelemben hagyta magára a fiatalokat, hiszen a társadalmilag kiemelkedő támogatottságú gyermekvédelmi népszavazás elleni agitációval az iskolák kapuit is szélesre tárta volna a genderpropaganda előtt.

Fotó: Alapjogokért Központ

Jól látható, hogy az ellenzék politikája ezen a téren is szembe megy a magyarok akaratával, a dollárbaloldal még saját szavazótáborával is ellentétes álláspontot képvisel, megint. Szuverenitás hiányában nem is tehet mást, hiszen „részvényesei”, mint például Soros György szerint a kábítószer-használatot mint „közegészségügyi” kérdést kell kezelni. Magyarország azonban a választók akarata érvényesül, nem pedig a guruló dollároké - olvasható az Alapjogokért Központ legfrissebb kutatásában.