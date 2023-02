A kampányidőszakot számoljuk most el, abból kértek be, az összes szerződést, az azok mögött álló, bocsánat a számlát, az azok mögött álló számlát, sőt támpéldányokat is és hát ahol megvan (szerződések, számlák – szerk.) azokat le is adtuk.....és hát természetesen nem minden, öö, tehát nincs minden 1800 forintos számla mögött szerződés vagy támpéldány, amit tudtunk, azokat természetesen leadtuk.