A szankciók eddig nem váltak be, nem működnek, a szankciók nem jelentenek segítséget az európai gazdaságnak, nem jelentenek segítséget a béke elérése szempontjából, mégis most Brüsszelből újabb szankciós csomagot kapunk ahelyett, hogy Brüsszel abban segítene, hogy le tudjuk gyűrni az inflációs kihívást, amely most talán a legsúlyosabb kihívás az európai gazdaság előtt