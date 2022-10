Titkosszolgálatokról, külföldi beavatkozások megszervezéséről, kémekről és szovjet gyilkosokról szeret olvasni Korányi Dávid, a dollárbaloldal háttérfigurájának nevezett baloldali politikus – hívta fel a figyelmet cikkében a Tűzfalcsoport. Mint írják, egy dokumentumfilmben, ami a dollárbaloldal piszkos ügyeiről készült, feltűnt egy fotó, amelyet Korányi tett közzé az Instagramon.

Ezen látható, hogy miket olvas Karácsony Gergely főpolgármester volt városdiplomáciai főtanácsadója, az Action for Democracy alapítója és ügyvezetője, Bajnai Gordon miniszterelnök korábbi főtanácsadója.

Korányi polcán megtalálható a The Secret History of Mi6, ami a brit hírszerző szolgálat titkos történetét mutatja be. Egy másik könyv a Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention címet viseli és témáját tekintve a nemzetközi beavatkozásokról szól.

Ugyanakkor Richard Holbrooke amerikai diplomata és befektetési bankár életműve is ott lapul a polcon az egyik leghíresebb magyar szélhámos kém, Trebitsch Ignácról szóló életrajzi mű mellett.

