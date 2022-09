Az ukrán-orosz háború hatásairól és veszélyeiről, valamint a magyar-török kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Mustafa Sentop, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnöke szerdán Budapesten.

Kövér László a Parlamentben tartott megbeszélés után újságírók előtt elmondta: a tanácskozáson áttekintették az ukrán-orosz háború biztonságra és gazdaságra gyakorolt hatását és veszélyeit.

"Magyarország elismeréssel tekint arra a stabilizáló, kiegyensúlyozó és támogató szerepre, amit Törökország az Európai Unió hasznára betölt" - mondta.

Az Országgyűlés elnöke kiemelte a migrációs kérdés kezelését, és az energetikai biztonság érdekében kifejtett török tevékenységet. Törökország szerepvállalása jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy csökkentsék a humanitárius katasztrófa esélyét, amit a világban az élelmiszerhiány okozott volna - hangsúlyozta.

Rámutatott: ez alapján és az előzményeket figyelembe véve is egyértelmű, hogy Törökországnak - hasonlóan a nyugat-balkáni államokhoz - az Európai Unióban lenne a helye.

Kövér László megerősítette: Törökország csatlakozását lehetőségeihez mérten támogatja Magyarország, és a jövőben is szeretné elősegíteni.

Az Országgyűlés elnöke kiválónak minősítette a magyar-török kétoldalú kapcsolatokat, amelyeket ezen a látogatáson is megerősítettek a felek. Szólt arról is, hogy a tavalyi évben a kereskedelmi forgalom rekordot ért el a két ország között. Kitért arra is, hogy hamarosan stratégiai tanácsülést tartanak a két ország vezetői.

Kövér László jelezte, köszönettel elfogadta a nemzetgyűlés elnökének törökországi látogatásra szóló hivatalos meghívását.

Ehhez kapcsolódva a baráti tagozatok és az országgyűlési szakbizottságok szintén találkoznak majd egymással - jelezte Kövér László.

Mustafa Sentop, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnöke elmondta: értékelték a két ország parlamentjei közötti együttműködést és annak jövőbeni, magasabb szintű lehetőségeit.

Törökország és Magyarország között politikai, gazdasági és kereskedelmi területeken egyaránt nagyon jó az együttműködés - hangoztatta a török politikus.

A nemzetgyűlés elnöke fontosnak nevezte, hogy Magyarország reálisan közelíti meg az ukrán-orosz háborúval összefüggő problémákat.

Kifejezte külön köszönetét, hogy Magyarország támogatja Törökország uniós csatlakozási kérelmét.

Felidézte, hogy 1923 decemberében az első együttműködését Magyarországgal írta alá a Török Köztársaság. Jövőre lesz százéves ez a baráti együttműködés, és 2024-et török-magyar kulturális évként jelölték meg - számolt be a nemzetgyűlés elnöke, aki arra a számít, hogy a két nép között meglévő jó kapcsolatokat tovább erősítik majd a megrendezendő programok.