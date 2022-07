A Time Out magazin 2022-ben is kiadta a világ legjobb városait rangsoroló listáját, amire sajnálatos módon Budapest nem fért fel, holott tavaly még a 29. helyen szerepelt – írja a Magyar Nemzet.

Úgy tudni, az idei rangsorolásnál fontos szempont volt, hogy ne csak jó legyen meglátogatni az adott várost, de jó legyen ott élni is.

Mint ismert, 2019-ben az EBD ­Európa legjobb úti céljának, a Lonely Planet a világ második legjobb helyének választotta Budapestet, ráadásul akkor a főváros elnyerte az Európa sportfővárosa címet is. Amikor Tarlós István akkori főpolgármesterként átvette a Budapestnek ítélt Európa legjobb úti célja 2019 díjat, úgy fogalmazott: ez az elismerés azért különösen fontos, mert a kiérdemléséhez a világ minden tájáról érkező, több tízezer utazó szavazata volt szükséges.

Azt is mondta: a kivételes elismerés tíz év munkájának a gyümölcse, ez idő alatt Budapest Euró­pa egyik legvonzóbb és legjobb életminőségű városa lett, amely befektetőket, vállalkozásokat és utazókat vonz a világ minden részéről. Tarlós István kiemelte: a díj alapítása óta még egyetlen győztes sem kapott akkora nemzetközi támogatást, mint Budapest.

A versenyben a magyar főváros győzelme egyértelmű volt, több szavazatot kapott, mint Párizs, Athén, London vagy akár Firenze. Később pedig a The Economist brit hetilap a legélhetőbb kelet-európai fővárosnak választotta Budapestet. A lap szerint 2010 óta a világranglistán húsz helyet lépett előre Budapest, toronymagasan megelőzve ezzel nemcsak a kelet-európai országok fővárosait, hanem akkora metropoliszokat is, mint New York vagy London.

Most vajon miért nem kerülhetett fel a legélhetőbb városok listájára Budapest? Az okok között megemlíthető a régóta fennálló forgalmi káosz, amely az elhúzódó beruházások miatt sújtja a fővárost. Mint arról korábban írtunk,

eddig több felújítást – többek között a Blaha Lujza térét, a Lánchídét és pesti rakpartét – gyakorlatilag egy időben végzik, így hatalmas dugók alakultak ki az egész városban.

De nem lehet elmenni a szemetes közterek mellett sem. Mint ismert, a spórolásra hivatkozva több ezer kuka leszerelésével sem sikerült Karácsony Gergelynek lendítenie a büdzsén. Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője kifejtette:

Látjuk és érezzük a városvezetés spórolási módszerének a hatását: a budapesti közterületek koszosak és szemetesek, a közparkok elhanyagoltak, gazosak.

Úgy vélte: a fenti intézkedéssel talán százmillió forintot valóban megspóroltak, de ez elhanyagolható tétel egy több száz milliárdos költségvetésnél. A budapesti szeméthelyzetet már Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere is vállalhatatlannak ítélte, ugyanis pár héttel ezelőtt a Hír TV-ben beismerte: hibás döntés volt a 2020-as tömeges kukaleszerelés.