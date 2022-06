Szerda este a Jobbik XVIII. kerületi irodájában tartott rendkívüli választmányi ülést a párt. Jakab Pétert a választmány le akarta váltani, ezért inkább lemondott.

Mára világossá vált, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számomra a többséget, vagyis kivették a kezemből a Jobbik irányítását

– írta Jakab Péter, beismerve, hogy a párt vezetésének többsége ellene fordult. a bejegyzésből kiderült, hogy mindössze három elnökségi tag maradt mellette. Jakab azt írja, frakcióvezető marad, de erre kevés az esély.

A frakcióban is megbukott

A „Parizeus” szerdai bukásának közvetlen előzménye az volt, hogy legfőbb politikai tanácsadójával, az ideiglenesen „hátravont" kabinetfőnökkel, Molnár Enikővel úgy döntöttek, hogy bár inog a pártelnöki szék, megpróbálják bebiztosítani legalább a parlamenti frakció vezetését. Nyilvánvalóan arra is tekintettel, hogy a frakció pénzügyi forrásai ma a Jobbik legfőbb bevételét is jelentik. Az ezek fölötti rendelkezés a párton belül ma még az elnöki pozíciónál is fontosabb.

Emiatt Jakab megpróbálta keresztülvinni a frakciószabályzat megváltoztatását. Azt próbálta meg elérni, hogy a frakcióvezetői posztról történő leváltásához ne legyen elég a sima többség, hanem kétharmados döntés kelljen hozzá. Így elég lett volna, ha a 10 fős frakcióban legalább hárman kitartanak mellette. Jakab csúfos kudarcot vallott, nem volt képes összeszedni az ehhez szükséges voksokat. Így könnyen lehet, hogy az elnöki poszt után a frakcióvezetői posztról is távoznia kell.

Sorozatos kudarcok Jakab pályafutásában

Jakab Péter 2009-ben lett a Jobbik miskolci elnöke. 2010-től önkormányzati képviselő Miskolcon. A 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik miskolci polgármesterjelöltje volt. A választáson mindössze 20,53%-ot ért el, ezzel a harmadik legtöbb szavazatot kapta a hivatalban lévő Kriza Ákos (42,37%) valamint Pásztor Albert volt rendőrkapitány (33,26%) mögött. 2016 szeptemberétől lett a Jobbik szóvivője.

Parlamentbe kerülése óta gyorsan halad felfelé a Jobbik ranglétráján. Először 2019 januárjában a párt frakcióvezető-helyettese lett, majd Gyöngyösi Márton EP-képviselővé választása után a párt frakcióvezetője. Miután a 2019-es európai parlamenti választáson elért gyenge eredmény miatt a Jobbik elnöksége lemondott, Jakab elindult az elnöki címért. 2020. január 25-én meg is választották. 2021. január 25-én bejelentette indulását a Gyurcsány-showban, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom miniszterelnök-jelöltje, viszont végül be sem jutott a II. fordulóba, így pártja elnökeként folytatta.

A 2022-es országgyűlési választáson a jobbik csupán 10 mandátumot szerzett, míg 2018-ban még 26-ot. Bár 2022. május 7-én a szavazatok 71 százalékával újraválasztották a Jobbik elnökévé, de ez csupán a csúfos bukás előjátéka volt. A párt támogatottsága a nyár elejére 2 százalékra zuhant, tagsága elfogyott.

Jakab Péter egyetlen választást sem tudott megnyerni Forrás: MTI/MÁTHÉ ZOLTÁN

Botrányos performanszok

A Jobbik Jakab vezetésével egyszemélyi párttá vált abban az értelemben, hogy a pártelnök számos performansszal hívta fel magára a figyelmet, ám ez a reflektorfény elhomályosította párttársai szereplését.

Jakab többek között olyan produkciókkal próbált érvényesülni, hogy az Országházban egy zsák krumplit lóbált Orbán Viktor kormányfő előtt, akinek később beleült a székébe is – majd rendkívül büszke volt a közösségi médiás lájkokra, amelyeket azonban nem az ekkor már alig létező jobbikos szavazóktól, hanem Gyurcsány Ferenc legradikálisabb híveitől kapott.

Retorikájában igyekezett tiszteletlenül beszélni a jobboldali politikusokkal és politikusokról, többek között a „ficsúrok" volt az egyik kedvenc szava. Miközben havi több millió forintos fizetést vitt haza, igyekezett olyan képeket feltölteni a közösségi médiába, amelyen egyszerű ételeket, például párizsit eszik.

Teljes leépülés

Jakab Péter elnöksége idején a párt szervezete, társadalmi támogatottsága is tovább gyengült. Míg 2018-ban az országgyűlési választáson több mint egymillió szavazója volt a fokozatosan balra tolódó Jobbiknak, addig mára alig százezer maradhatott.

A 2022-es választási kampányban több olyan jelöltet indítottak – a baloldali pártok támogatásával –, akik korábban antiszemita kijelentéseket tettek. Ezek a botrányos jelöltek ma részben ott ülnek az Országgyűlésben. Mindez azt igazolja, hogy a Jobbik ideológiai értelemben eltávolodott ugyan a radikális jobboldaltól, személyi összetételét és politikáját nézve azonban továbbra is közösséget vállal a szélsőjobboldallal. Ahogy kormányt, úgy ellenzéket sem sikerült váltaniuk, a „tisztának" nevezett koalíció hemzseg a kétes múltú politikusoktól.

A szexuális erőszakolási botrány

Ezt igazolják az elmúlt hónapok eseményei is. Miután több médium beszámolt a párton belüli erőszaktevő botrányról, a szervezet képviselői és vezetői igyekeztek úgy tenni, mintha mi sem történt volna, az esetet nem vizsgálták ki érdemben, és az ilyen botrányokra korábban nagy érzékenységet mutató baloldali sajtó is asszisztált az ügy eltussolásához.

A Gyurcsány–Jakab-paktum taszította a Jobbik egykori szimpatizánsait, a baloldali koalícióba történő beágyazódás pedig mindenki mást elriasztott tőlük.

Jakab Péter Földi Istvánnal, aki megpróbálta megerőszakolni Szilágyi György élettársát Forrás: Facebook

Jakab Péter vezetési stílusával már saját párttársai is elégedetlenek voltak, ezt mutatta az ellene zajló puccskísérlet is. Mindez nem meglepő: Jakab a balliberális pártok háziversenyében csúnyán leszerepelt miniszterelnök-jelöltként, a párt parlamenti frakcióját képtelen volt egységbe rendezni, ráadásul a saját maga által választott elnökhelyettessel, Potocskáné Kőrösi Anitával is sikerült kevesebb mint egy hónap alatt összevesznie.

A BKV ellenőr főtitkárnő

Jakab Péter bukásának másik oka Molnár Enikő volt. Amikor Jakab a Jobbik szóvivője lett, kizárólag a korábban BKV-ellenőrként dolgozó Molnár Enikővel volt hajlandó együttműködni. Már ekkor is többen cikkeztek arról, hogy Jakab és Molnár szimbiózisban dolgoznak, és szoros emberi viszony van közöttük. Miután Jakabot képviselőnek, majd frakcióvezetőnek választották, szinte magától értetődő volt, hogy a Parlamentbe is viszi magával Molnár Enikőt.

Másnaptól ő lett az első ember a pártban – jelentették ki korábban jobbikosok, akik ebben az időben kezdték őt „főtitkárnő" névvel illetni. Ezt a titulust Molnár azzal érdemelte ki, hogy egyedül rajta keresztül lehetett közel férkőzni a párt elnökéhez. Ha valaki akart valamit Jakabtól, először Molnárral kellett egyeztetnie – ez alól senki nem volt kivétel. Jobbikos források korábban többször megerősítették, hogy karrierje csúcspontján Molnár volt a jobbik legbefolyásosabb személyisége, aki sokszor a hatáskörét túllépve hozott szakmaiatlan döntéseket a jobbik sorsát érintő kérdésekben. Ebből lett aztán elege nemrég a párt vezetésének, melynek következményeként egyfajta lázadás formálódott ellene. Először a jogköreit vonta el tőle a párt elnöksége, ami végül odáig fajult, hogy Molnár inkább önként mondott le minden tisztségéről a pártban.

Jakab Péter házassága Molnár Enikő miatt ment tönkre Forrás: Bors

Noha a párton belül már évek óta nyílt titoknak számított, a szélesebb nyilvánosság először tavaly novemberben szerezhetett tudomást arról, hogy Jakab és Molnár között több van, mint egyszerű munkakapcsolat. A pártelnök és kabinetfőnökének élettársi viszonyát a Bors buktatta le, miután többször is lefotózták, ahogy esténként nagy bőröndökkel bemennek, majd másnap reggel elhagynak egy XI. kerületi lakást. Elgondolkoztató, hogy Molnár Enikő legalábbis a papírformát illetően háromgyerekes édesanya, férjezett asszony, aki a Metropol forrásai szerint őrizgeti a látszatot, és igyekszik úgy tenni, mintha a lehető legnagyobb boldogságban élne. Legutóbb a gyereknapon is hazament Békés megyébe a szüleihez, férjével és gyerekeivel együtt. Erről még képet is posztoltak a Facebookon. Jakab Péter felesége, gyermekeinek anyja még tavaly egyedülállónak jelentette magát a Facebookon. Később el is váltak.

Borítókép: Parizeus. Jakab Péter az Országgyűlésben 2022. július 7-én / MTI / Máthé Zoltán