Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Hősök terén, a magyar hősök emlékkövénél hangsúlyozta: hőseink közül sokan azért estek el, mert "mások háborúit kellett megvívnunk". Most viszont "szerencsés a magyarok felett a csillagállás."

A történelem jó oldalán állunk, szabad, független nemzet vagyunk, és immár 12 éve a magyar nemzeti érdeket helyezzük mindenek elé

– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve: a haza védelmére felesküdött miniszterként a haza védelmének és biztonságának megőrzése a legfőbb feladata.

Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a veszélyek nem múltak el, a migráció, a járványok és háborúk korszaka köszöntött be - hívta fel a figyelmet, kiemelve: napjaink küzdelmeihez hőseinkből kell erőt meríteni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a különböző katasztrófák elhárításában a magyar katonák helytálltak és helytállnak.

Egyszerre védik Magyarország déli és keleti határait, segítik a szomszédos Ukrajnában kitört háború elől menekülőket, és a koronavírus-járvány idején is szolgálatot teljesítettek az oltópontokon, a kórházakban

– fejtette ki a miniszter, aki

köszönetet mondott a katonák szolgálatáért.

Felhívta a figyelmet, hogy az orosz-ukrán konfliktus Magyarországra is hatással van.

Nekünk az a dolgunk, hogy megvédjük a magyar családokat a háborútól. Nem szabad engednünk, hogy belesodródjunk, ez nem a mi háborúnk

– szögezte le.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:

a biztonság megőrzéséhez hozzák létre a honvédelmi alapot is.

Ennek az alapnak célja, hogy biztosítsa azokat az anyagi forrásokat, amelyek a haderőfejlesztéshez és az erős, ütőképes, megfelelő elrettentő erőt felmutatni képes, önkéntes alapon szervezett, de növekvő létszámú, magabiztos és elszánt magyar hadsereg felépítését teszi lehetővé. Magyarország NATO-tagsága és az épülő haderő a magyar emberek biztonságának garanciája

– jelentette ki.

Mi, magyarok mindig büszkék voltunk a hőseinkre

– hangoztatta a miniszter.

Felidézte, hogy a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon bő két évtizeddel ezelőtt, az első Orbán-kormány döntött a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ünnepi beszédében személyes hőséről, anyai nagyapjáról is megemlékezett.

A miniszter nagyapja 1945. március 17-én, a Vértesben harcolva súlyosan megsebesült. Életét egy, a zsebében hordott cigarettatárca megmentette meg, ami az őt ért lövést nagyobb részben felfogta. A tárcavezető elmondta, hogy ez az átlőtt tárca családjuk legféltettebb ereklyéje. Amikor katonai tiszteletadás mellett megkezdte honvédelmi miniszteri munkáját, akkor is a zsebében, a szíve felett volt.

Ez az ereklye most ott van az íróasztalomon, és ott lesz a következő években is, hogy emlékeztessen a magyar hősök áldozatára

– jelentette ki honvédelmi miniszterként első ünnepi rendezvényén részt vevő Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Az ünnepség végén a magyar hősök emlékkövénél koszorút helyezett el – mások mellett – Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka és Kun Szabó István, a köztársasági elnök főhadsegédje.



Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megkoszorúzza a Magyar Hősök Emlékkövét a magyar hősök emlékünnepe alkalmából a Hősök terén tartott megemlékezésen 2022. május 29-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd