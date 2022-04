Magyarország tizenkét darab új gyártású, L–39NG típusú sugárhatású kiképzőgéppel bővíti légiflottáját – jelentette be Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Hight-Tech Force Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint nyolc gép a pilótaképzés és a Gripen-pilóták harcászati képzésének támogatását végzi majd, míg négy példány egy K+F program keretében felderítő feladatokra is alkalmas lesz. A bejelentés szerint a gépek várhatóan 2024-ben érkeznek meg a honvédséghez.

A magyar érdekeltségbe tartozó cseh Aero Vodochody a világszerte elterjedt L–39 alapjain új, modernizált verziót készített: az újgenerációs Albatrosz kisebb méretű, könnyebb és gazdaságosabb amerikai Williams FJ44 típusú erőforrást kap, mellyel nő a típus utazósebessége és a hatótávolsága is.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos hivatalos oldalán, a High-tech Force-on jelent meg egy videó, amelyben bejelentik a flottabővítést.

A pilótafülke műszereit lecserélték és többfunkciós, nagy méretű kijelzőket szereltek be, és „virtuális képességekkel” növelték a képzés hatékonyságát. A sárkányszerkezethez is hozzányúltak, az L–39NG új, korszerű struktúrájú szárnyakat kapott, mely könnyebb, de nagyobb élettartamot biztosít, illetve a korábbi verzióktól eltérően „nedves” kialakítású, azaz üzemanyagtartályt is tartalmaz, mellyel 1250 kilogrammra növekszik a gép belső üzemanyagkészlete. Emellett a repülőgép egy darabból készült kabintetőt is kapott a jobb kilátás érdekében.

A repülőgép összesen öt fegyverfelfüggesztési ponttal rendelkezik, felszerelhető légiharc-rakétákkal, levegő-föld rakétákkal, bombákkal és 12,7 vagy 20 milliméteres géppuska/gépágyú-konténerekkel, és tervezik felderítő eszközök függeszthetőségét is.

