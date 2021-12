Infografikával 31 perce

A húsz százalékos béremelés sem lesz ritka jövőre

Akár tizenöt, de több esetben húsz százalékkal is emelkedhet jövőre a fizikai munkakörökben dolgozók keresete. Az ismét jelentősen gyorsuló bérfelzárkózást a járvány előtti időszakhoz képest is súlyosbodó munkaerőhiány és a minimálbérek jelentős emelése is segíti. A pandémia idején a szellemi munkakörökben nőttek jobban a keresetek.

A versenyszféra legtöbb szereplőjénél már elkezdődtek a bértárgyalások, noha sok vállalat nem januártól, hanem az új üzleti évtől, áprilistól emeli a kereseteket. A szakszervezetek többé-kevésbé kedvező tapasztalatokról számoltak be az eddigi egyeztetésekről – kérdezett rá a Magyar Nemzet . A vállalkozások készülnek a munkavállalók fizetésének rendezésére: a minimálbér és a garantált bérminimum összege január­tól közel húsz százalékkal emelkedik, ami reálértékben is jelentős felzárkózás. A kötelező legkisebb béreken felül a magasabb keresetűek fizetése is emelkedik. A jövő évi bérfejlesztések az eddigi tapasztalatok alapján az elmúlt két év megtorpanása után ismét a fizikai munkakörökben hozhatnak nagyobb emeléseket. A képviseletek tájékoztatása szerint átlagosan 15 százalékos bérfejlesztéssel számolnak az érintett vállalkozások. Több munkáltató a húszszázalékos bérrendezést sem tartja elfogadhatatlannak bizonyos munkakörökben. A fizikai dolgozók többsége két számjegyű bruttó bérnövekedésben bízhat a minimálbéreken felüli kereseti kategóriákban is. A fizikai állomány érdemi bérrendezésére sok vállalkozás rákényszerül. A minimálbérek jelentős emelése bértorlódást idéz elő; vagyis aki az idei kötelező legkisebb keresetnél többet, de a jövő évinél kevesebb vagy ugyanakkora bért kap, annak rendezni kell a keresetét.

Az ismét erősödő szakemberhiány is komoly bérnyomást idéz elő. A legtöbb fizikai munkakörben újra verseny folyik a szakképzett munkaerőért, ezt a versenyt pedig az a szereplő nyeri, amelyik a legmagasabb fizetést kínálja.

A járvány visszafogta a korábbi években már-már megszokottá váló két számjegyű éves béremeléseket. A minimálbér összegének és reálértékének változása Forrás: Szalai Piroska / Mandiner Az akár 15 százaléknál is nagyobb bérfejlesztések jellemzően az alapbér és az egyéb juttatások növeléséből adódnak össze. A fizikai munkakörökben tavaly és idén a munkahelyek megtartása vált az elsődleges fontosságúvá. Az alapbér emelésének visszafogását több munkaadó a béren kívüli juttatásokkal próbálta kompenzálni. A leállások idejére az alapbér vagy a munkaidőkeret kitolása garantált jövedelmet. Idén a fizikai munkavállalók többsége a bruttó bérnövekedést kevésbé érzékelte, mert ezek mértéke sokszor alig haladta meg az inflációét. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2019 harmadik negyedévé­ben 12,9 százalékkal haladták meg a fizikai bérek az egy évvel korábbit, addig 2020 azonos időszakában már csak 8,5 százalékos volt az emelkedés, jóval magasabb infláció mellett. Idén ennél is visszafogottabb, 7,5 százalék volt a bruttó fizikai átlagbér-növekedés. Így a 2022-es, várhatóan jelentős emelések az előző évek kompenzálását is magukban foglalják – állapították meg a képviseletek. A szellemi alkalmazottak többsége ugyanakkor kevesebb helyen részesülhet tíz százalékot meghaladó bérfejlesztésben. Fizetésük 2020-ban és 2021-ben viszont jobban nőtt a fizikai béreknél, átlagosan 9-10 százalékkal. Fokozódik a harc a munkavállalóért Komoly gond a munkaerőhiány Magyarországon mindössze a legszigorúbb korlátozások alatt csillapodott a munkaerőhiány. A statisztikai hivatal friss adatai szerint a betöltetlen álláshelyek száma 2021 harmadik negyedévében már több volt, mint 2019 azonos időszakában. 2021 szeptember végén 80 843 üres álláshelyet tartottak nyilván.

Ebből ebből a versenyszférában 55 840,

a közszférában 21 769 pozíció maradt betöltetlen. Ennél 2019-ben is kevesebb, összesen 78 551 üres pozíció volt.

Ebből 53 721 a magánszektorban,

20 861 a költségvetési intézményekben. Míg a járvány miatt visszaesett turizmus-vendéglátás területein ugyanakkora az emberhiány, mint 2019-ben, addig a legjobb kereseteket kínáló banki és biztosítási szektorban úgy tűnik, elfogyott az utánpótlás: csaknem kétszer annyi a nyitott pozíció, mint 2019-ben. Borítókép: Illusztrációfotó / Shutterstock

