Közölte: a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumi vizsgálatai szerint egyértelműen a delta variáns dominál, de már a delta plusz vírusvariáns is megjelent Magyarországon. Ez a koronavírusnak egy rendkívül gyorsan fertőző formája – ismertette, kifejtve: már a tünetek megjelenése előtti két napban is megfertőzhet másokat a megfertőződött ember. Azt is tapasztalták, hogy az egy háztartásban élők nagyon gyorsan átadhatják egymásnak a vírust, „szinte kivétel nélkül magas kockázatnak vannak kitéve” – jegyezte meg.