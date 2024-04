A teljesen visszavonult színész Tahiti közelében lévő saját szigetén, Tetiaorán és japán stílusú Los Angeles-i házában töltötte napjait. Utolsó éveiben a Don Juan DeMarco, a Dr. Moreau szigete és A szajré című filmekben tűnt még fel, amelyek azonban meg sem közelítették korábbi sikeres munkáit. Előbbiben a fiatal Johnny Depp volt a partnere, akinek rendezői debütálásban - az 1997-es A halál ára című alkotásban - is szerepet vállalt. A Dr. Moreau szigetéért (1997) Aranymálna-díjat kapott a legrosszabb mellékszereplő kategóriában, s egy másik, a legrosszabb páros kategóriában is jelölték.

Két Oscar-díja mellett a többi közt öt Golden Globe-, három BAFTA- és egy Emmy-díjjal is büszkélkedhetett (utóbbi kitüntetést a Roots: The Next Generations című televíziós minisorozatért jutalmazták 1979-ben.) Csillaga 1960 óta díszíti a hollywoodi Hírességek Sétányát.

A filmtörténet egyik nagy legendája életének nyolcvanegyedik évében, 2004. július 1-jén halt meg Los Angelesben. Hamvait Tahitin és a kaliforniai Death Valley-ben szórták szét. Születésének centenáriumáról világszerte megemlékeznek.

Borítókép: Marlon Brando az 1951-es A vágy villamosa című filmben