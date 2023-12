Az Oscar-díjas Angelina Jolie a világ egyik legismertebb színésznője, akinek nem csupán a filmjeiről, hanem a szépségéről és a magánéletéről is nagyon sokat beszélnek az emberek. A jelenleg Magyarországon forgató híresség állítólag mostanában nem érzi túl jól magát, és már nagyon elvágyódik Hollywoodból - írja a Metropol.

Angelina Jolie nemrég arról beszélt, hogy amikor annak idején belecsöppent a színész szakmába, akkor még nem volt ekkora nyomás a színésznőkön, hogy a kirakatban éljék az életüket. Manapság már sekélyesnek tartja Hollywoodot, és úgy gondolja, hogy ma már nem választaná ezt az életet, sokkal szívesebben lenne a családjával, és elköltözne Kambodzsába.

A világsztár azt is elmondta, hogy szinte megmentette az életét, hogy édesanya lett, mivel akkor minden megváltozott számára, és most is ez jelenti neki a legnagyobb boldogságot.