A korábban Fácános erdőnek nevezett terület a múltban a Károlyi-, az Amadé-Bajzáth- és a Pappenheim-család tulajdonában is volt. Az innen eredő Duzzogó-forrás évszázadokon keresztül ontotta a 28 fokos, ásványi anyagokban gazdag vizet. Ezt hasznosítva Pappenheim Sigfried építtetett fürdőt föléje. Az ovális alakú, 20-25 méter hosszú és 10-15 méter széles medence 130-160 centiméter mély volt, aljában, egy törésvonal mentén tört fel a forrás. A fürdőépületet, Lővei Pál művészettörténész kutatásai szerint – melyről a Művészettörténeti Értesítő 1994-ben megjelent 1-2. számában számolt be -, Adolf Hildebrandt, a német szobrászat egyik kulcsfontosságú alakja tervezte. Lővei Münchenben jutott hozzá a rendezés alatt álló Hildebrand Archiv Iszkaszentgyörgyre vonatkozó anyagának fénymásolataihoz, köztük a művész számos vázlatrajzával, a fürdőre vonatkozó költségvetésekkel és Pappenheim Szigfrid leveleivel. Mindezekből úgy tűnik, hogy a fürdő ötlete, majd tervei 1907-1908-ban születtek. A fürdőépületre vonatkozóan több elképzelés is készült, amelyek a gróf takarékosságra való törekvése miatt egyre egyszerűbbek lettek, de a leírások alapján még így is impozánsak voltak.

A kitűnő vizű fürdő

Az iszkaszentgyörgyi fürdő végül pénzügyi okokból csak a két világháború között valósult meg. A század első éveiben épült ugyanis az ugyancsak családi birtokon, a Nógrád megyei Bujákon, a vadászház is. Az elkészült fürdőt természetesen csakis a család használta, ezért azt több méter magas fallal vették körül. A Pappenheim család 1944-ben hagyta el Iszkaszentgyörgyöt,

a háborút követően a kastély - ahogy az más hazai kastélyok esetében is történt - állami tulajdonba került. Így lett a magánfürdőből közstrand, ahol mindenki élvezhette a melegvíz áldásos hatásait.

Az 1957. május 19-i Hírlap, amely túraútvonalakat ismertetett, így irt: „Mohától nyugati irányban haladva 30 perc alatt érjük el a Keleti Bakony legkeletibb dolomit hegységénél elhelyezkedő, bauxitbányáiról és kitűnő vizű fürdőiről nevezetes Iszkaszentgyörgyöt.” Ugyanebben a számban jelent meg „A megye egészségügyi helyzetéről és a fellelhető gyógytényezők felhasználásáról” című cikk, amelyben ezt írták: „Kedvelt thermálvíz megyénkben az átlag 24 fokos iszkaszentgyörgyi Duzzogó-forrás. Igen kedvező fekvésénél fogva környéke alkalmas lenne arra, hogy ott munkás- és bányász-szanatóriumok épüljenek, valamint olyan betegeket lehetne ott elhelyezni, akik túlfeszített munkájuk után felüdülést várnak.” Az elképzelés azonban papíron maradt. Lehet, hogy a „jó elvtársak” már akkor tudták, a Kincsesbányán folyó bauxitbányászat – amelyet persze fontosabbnak tartottak a munkások jól-léténél – hamarosan elapasztja a Duzzogó-forrást.

A bauxitért feláldozták a forrást

Hogy pontosan mi okozta a forrás elapadását, kiderül az 1998. feburár 7-i Fejér Megyei Hírlap cikkéből: „A kincsesi bauxitbányászat az 50-es évek végétől az eredeti karsztvízszint alatt, egyre nagyobb mélységben folyt, amit csak egyre nagyobb vízkiemeléssel, a karsztvízszint drasztikus süllyesztésével lehetett végezni. Ennek következtében kiapadtak a Móri-árok alsó részén fakadó források, 1960-ban az iszkaszentgyörgyi Duzzogó fürdő 27-28 C-fokos bővizű forrása is.” A fürdő tehát bezárt, a terület elnéptelenedett, az épületet és a területet gondozás hiányában az évek alatt visszafoglalta a természet.

A melegvíz és a Duzzogó azonban nem merült teljesen feledésbe. A terület rehabilitálására több öltet is született az elmúlt évtizedekben. 2002-ben a nyolc település részvételével megalakult

Bakonyalja Önkormányzati Társulásban úgy képzelték, hogy a falu határában levő meleg vizű Duzzogó fürdő helyreállítása belátható időn belül megtörténhet.

Az erről szóló cikkben a Kincseskút Kft. egyik alkalmazottja úgy nyilatkozott, geológiai szempontból sajátos a Móri-árok, mert a Tési fennsíktól számítva egészen Fehérvárcsurgóig fakadnak az olyan úgynevezett csurgóvizek, mint amilyen a Duzzogó-forrás is volt. Egy nyugalmazott bányamérnök úgy vélte, nem is olyan mélyen, legalább 30-36 fokos meleg vizet rejt a föld, ami olyan bőségben áll rendelkezésre, hogy percenként 2-5 ezer liter kapacitású kút telepíthető rá. Az önkormányzati társulásban abban bíztak, hogy 150-160 méter mélyről felszínre hozhatják a termálvizet, amivel kezdetét veheti a fürdő-, vagy strandberuházás. Ma már tudjuk, nem vette kezdetét.

Az egykori medence közepén kezdték meg a forrás utáni kutatkodást 2018-ban

Fotó: Archív (Pesti Tamás) / Fejér Megyei Hírlap

Se fürdő, se ásványvíz

Éppen húsz évvel ezelőtt aztán a fenti Kincseskút Kft. egyik tagja, Egei Tamás vásárolta meg a területet. Ugyancsak a Hírlap cikkének tanúsága szerint, hosszú idő után, 2018-ban kezdték meg az általa felkért szakemberek a forrás vizének feltárását. A felszíntől 12 méterre meg is találták az egykori forrást tápláló vízrendszert. A közel egy méter széles, kikristályosodott oldalú repedésből 900-1000 liter vizet tudtak percenként kiszivattyúzni anélkül, hogy a vízszint csökkent volna. Egei akkor úgy nyilatkozott, keresi a víz felhasználásának lehetséges módjait. Hogy mire gondolt, nem derült ki, ugyanis arra a kérdésre, lehetne-e ismét fürdő a területen, azt válaszolta, hogy az aktuális állapotok és az infrastruktúra ezt nem teszi lehetővé. Ugyanakkor ásványvizet sem akart palackozni belőle, mert túlságosan drágának találta ennek költségeit.

A Duzzogó azóta sem támadt fel. Hogy élvezhetjük-e valaha még bármilyen formában az egykor szabadon feltörő termálvizet? Senki sem tudja.