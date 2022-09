Hogy milyen régen nyitott, azt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy fél évszázada már renoválni kellett a Kiskulacs éttermet Székesfehérváron. A Fejér Megyei Hírlap 1972. szeptember 8-i lapszámában számolt be ugyanis arról, hogy pár hónap zárva tartás után hamarosan újra nyit „a fehérváriak kedvenc étterme”. A tudósítás szerint azért, hogy „megszépülve, kibővítve újra vendégeket fogadjon. Szeptember 15-én — ha valami egészen váratlan esemény nem jön közbe — újra kaput nyit vendégei előtt a Kiskulacs Étterem. A néhány hónapos tatarozás alatt egyszerre negyven-ötven embert ellátó önkiszolgáló résszel bővült, de nagyobb lett a kerthelyiség is (sokan nem is ismerték a hangulatos kerthelyiséget, ahol ezentúl százhúsz vendéget szolgálhatnak ki egyidőben) s ugyancsak bővült a belső terem.”

Székesfehérváron ezen kívül is további fejlesztésekre volt szükség ötven évvel ezelőtt. Ahogy az aznapi lapszám fogalmazott, „Hatalmas mértékben nő a személygépkocsi állomány, s — bár az autópálya megkerüli a várost — tovább növekszik az átmenő forgalom is. A megye személygépkocsi-állománya néhány év alatt megháromszorozódott, a közlekedéshez szorosan kapcsolódó üzemanyagellátás viszont, a harmadik ötéves terv időszakában nem fejlődött az igényeknek megfelelően.” Mint kiderült, összesen három benzinkút volt akkor Székesfehérváron, Fejér megyében is csupán tizennégy. Korszerűsítési és ötéves tervek egyaránt szerepeltek az akkori cikkben.