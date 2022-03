Ötnapos tanítási hét

Érdekes volt olvasni, hogy nem is olyan régen, éppen negyven évvel ezelőtt vezették be az ötnapos tanítási hetet Magyarországon. Ennek tapasztalatáról tartottak konferenciát, erről tudósít az akkori lap. 1982-ben arról olvashattak az olvasók, hogyan is sikerült az ötnapos tanítási hét bevezetése. Addig ugyanis mindenki járt iskolába szombaton is. „A Pedagógusok Szakszervezetének Fejér megyei Bizottsága kibővített ülést tartott a József Attila Gimnáziumban” – írja a lap, kiemelve, hogy „Az egyik napirendi pont a pedagógustársadalmat élénken foglalkoztató téma volt: az ötnapos tanítási hét tapasztalatai.” A cikkben foglaltak szerint a változás érzékenyen érintette a tanárokat, és úgy általában véve a társadalmat, tekintve, hogy „az új gyakorlat megváltoztatja az évtizedek alatt kialakult szokásokat, a tanulók és a pedagógusok életrendjét.” A tanítási hét rövidítésével, mint kiderült, nélkülözhetetlenné vált az oktatás hatékonyabb „megszervezése, irányítása, a tartalékok feltárása, az energiák okos, megfontolt mozgósítása, a rugalmas alkalmazkodás az új igényekhez és a meglévő lehetőségekhez.” Azóta persze kiderült, hogy így is lehet, s ma már az ötnapos tanítás jelenti a megszokott metódust számos generációnak.

Felújítják a zenepavilont

A székesfehérváriak számára jelentett fontos hírt ugyanebben a lapszámban az, hogy a „jól ismert, a Dózsa György téri ligetben álló zenepavilon a közeljövőben egy időre láthatatlanná válik az arra sétálók előtt.” Mint a cikkből kiderült, felújítás miatt palánkkal vették körül a Platzer Antal építész tanár által tervezett, majd Oetl Antal vasöntödéjében legyártott építményt. Visszatekintést is kapott az olvasó: „Az adatok szerint a pavilon jelenlegi helyére 1896-ban került, és sokáig rendeltetésének megfelelően zenekarok szórakoztatták innen a sétálókat. Megóvása érdekében a Közlekedési Múzeum 1978-ban fordult a Székesfehérvári Városi Tanács V. B. műszaki osztályához.”