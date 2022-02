Négyesi Lajos ezredes hadtörténész egész sor bizonyítékkal támasztotta alá a szoborral kapcsolatos megállapításait. Legújabb kutatása szerint a Vitézi Székházra terveztek egy magyar vitézszobrot, de az nem valósult meg.

– A Vitézi székház tervein három szobor szerepelt: Zrínyi, Hungária nőalak és egy kardos-pajzsos katona – tájékoztat a Zrínyi-család kutatója a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézetben található tervdokumentáció tanulmányozása során szerzett észrevételéről.

Mint ismert, a Vitézi Székházat a város egykori főépítésze, Schmidl Ferenc tervezte. Az épület tervei Ohmann Béla szobrászművész közreműködésével és tudomásával készültek. Az építész és szobrász munkakapcsolatát más közös munkáik is tanúsítják, de ezek közül is az egyik kiemelkedő a szóban forgó Vitézi Székház, amelyen minden mégsem úgy valósult meg, ahogyan kigondolták, számol be róla Négyesi Lajos:

– Zrínyi az épületen oda került, ahová tervezték, a déli épület északi homlokzatának nyugati oldalára. A pajzsos katonát a déli épület déli homlokzatának nyugati sarkára jelölik. A Hungária nőalakra azt írják, hogy az északi homlokzaton állt volna, ha a terv szerint elkészítik. Véleményem szerint a kardos-pajzsos katona szobra viselte volna a magyar vitéz nevet (paj­zsán magyar címerelemekkel, míg a Zrínyi-szobor pajzsán a Zrínyi-család címere van – a szerk.). Ez az allegorikus szobor sem valósult meg a Hungária nőalakhoz hasonlóan. Ami a terven szerepelt, azok közül egyedül Zrínyi Miklós szobra készült el. Azonban volt, aki úgy tudhatta, hogy a Zrínyi-szobor a magyar vitéz.

Négyesi Lajos valószínűsíti, hogy ebből a téves adatközlésből eredhet, hogy a Zrínyi-szobor Fitz Jenő Székesfehérvár című könyvében (Panoráma, 1980) magyar vitézként került említésre. Ennek a tévedésnek lehet a későbbi következménye a szobor jelenlegi elnevezése: A magyar vitéz.

Annak oka, hogy a Vitézi Székház két allegorikus szobra miért maradt le az épületről, nem ismert. Egyik lehetséges ok Ohmann Béla munkaleterheltsége, ugyanis ebben az időszakban (a katona tervrajzán 1938 szerepel) több fehérvári szobrot is készített: Kálmáncsai Domonkos, a Városháza dísztermébe Szent István- és Árpád-, valamint a Prohászka Ottokár-emlékművön is dolgozott már, de más városokban is voltak folyamatban lévő munkái.