Münnich Seregélyesen

1962-ben híre sem volt még nálunk a szerelmesek napjának, Valentinnek vagy Bálintnak. Helyette itt voltak nekünk a termelőszövetkezetek, amelyek az év szinte minden napján fényezték az eredményeiket „felfelé”. Hetven évvel ezelőtt Münnich Ferenc (elvtárs), az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, államminiszter, nem mellesleg a falu szülötte járt Seregélyesen, hogy személyesen vegyen részt az Úttörő Tsz zárszámadó közgyűlésén. Az biztos, hogy aznap mindenki szélesen mosolygott Seregélyesen – de vajon mennyire örültek őszintén, a szívük mélyén ennek a látogatásnak?

Hat és fél évszázad

1982-ben Iváncsán a település 650. születésnapjára készülődtek. Az események összehangolására jubileumi bizottságot szerveztek, de februárra már összeállt az ünnepségsorozat terve is. A történelmi alapokat az akkor 1974-ig terjedő krónika szolgáltatta, amely alapján terveztek többek között a község múltját, jelenét, illetve a környék gazdaságtörténetét bemutató kiállítást is. Abban az időben jeles ünnepek alkalmával szokás volt társadalmi felajánlásokat is tenni. Nem volt kivétel ez alól Iváncsa sem, ahol úgy gondolták, a lakosok önkéntes munkáját igénybe véve megépül a jubileumi park az előző évben átadott takarékszövetkezeti székház előtt, öt buszváró „házacska”, valamint 2500 méter járda is.

Eladták a Köfémet

1992-ben ezen a napon jelentették be, hogy a magyar kormány tulajdoná­ban lévő alumíniumvállalat, a Ma­gyar Alumíniumipari Részvénytársaság és az Aluminium Company of Ameri­ca (Alcoa) közös nyilatkozatot írtak alá, mely sze­rint az Alcoa megvásárolja a székesfehérvári hengerművet, illetve a présművet. A szerződés végső aláírását az év közepére ígérték. Ezzel alakult meg az Alcoa-Köfém Kft., amely azóta több szerkezeti átalakuláson is keresztülment, és néhány éve az Alcoa is kettévált.