Életéhez van remény

Nagy szerelmi csalódásról számol be az 1882. február 2-án megjelent Székesfehérvár és Vidéke. „Adonyból írják lapunknak: E hó 27-én egy Wiener Gyula nevű kereskedősegéd Kosztelnik Róza kedvesével kocsin érkezett Dunapentelére és itt az „Arany Szarvas” fogadóba szálltak. Úgy látszik, e várossal hamar beelégedtek és másnap kocsit fogadtak, melyen Budapest felé mentek. Ekkor azonban az uton Dunapentele és Rácalmás között a szerelmespár összeszólalkozott, és a fiatal ember a kocsiból kiugorva, hatlövetü revolverével mellen lőtte magát. Az öngyilkos ápolás alá vétetvén, s azt adta elő, hogy szerelmi csalódás miatt akart öngyilkossá lenni. Bár állapota súlyos, de azért életéhez van remény.”

Új rendelőt avattak

1972. február 2-án, azaz éppen ötven évvel ezelőtt új körzeti orvosi rendelőt adtak át „rendeltetésének” Dunaújvárosban – írta a tudósító, aki a részleteket is elárulta. Mint kiderült, a „Szórád Márton úton egy toronyház földszintjén alakították ki a rendelőt, ahol felnőtt- és gyermekorvos áll a betegek szolgálatára”. Az új orvosi rendelő levette a terhet a „Ságvári” városrész nagy forgalmú egészségügyi intézményéről.

A fecskék védelméről

Érdekes olvasni, hogy a Magyar Madártani Egyesület (MME) már 1982-ben is igen aktív volt. A negyven évvel ezelőtti, február 2-i Fejér Megyei Hírlap arról számolt be, hogy az évet az MME a fecskék védelmének évévé nyilvánította. Az írásban beszámoltak arról, hogy „Ez hazánkban 3 fecskefajra terjed ki, a közismert villásfarkú füstifecskére, a fehér mellényű, fekete hátú molnárfecskére és a fakóbarna hátú, a meredek partoldalak lyukaiban fészkelő partifecskére.” Az olvasó részletes tájékoztatást is kapott a fajról, a fecske ugyanis már akkor is közkedvelt madár volt. „Falun házat, portát alig lehetett találni fecskék nélkül. Kedves csicsergésük felüdülés volt a ház népe számára. Sok városi házban is megtelepedtek, nemcsak azok „falusias” részében, hanem a „palotás” épületekben is, főleg azok kapualjában.”