Nem kell vakoskodni a nappali sötétben: tehetünk fel póttolatólámpát az autóra

Sokan panaszkodnak, hogy a családi vagy épp céges autójuk tolatólámpája nem ér semmit. Az erre vonatkozó szabály kimondja, lehet beépíteni másikat.

Az autók többségénél nagy hangsúlyt fektetnek a dizájnra, melynek meghatározó része a lámpák formája, a karosszériába építésének módja, ugyanakkor úgy tűnik, hogy legtöbbször az elsődleges funkció, vagyis a fény vetítése csak az első lámpák esetében mérnöki szempont, miközben a hátsó lámpák gyakran csak puccosak, de nem mindig tökéletesek, pedig a látni és látszani elv továbbra is irányadó. A hátsó lámpák a látszani kategória élharcosai, egy kivétellel és ez a tolatólámpa. Hátramenetben ennek nem csak látszania kell, de meg kell világítania valamennyi tereptárgyat, illetve élőlényt, mely a kocsi mögött van. Sajnos nem mind tölti be a feladatát, de tehetünk fel mi is a kocsinkra, ha nem elegendő a gyári fényereje és emiatt ablakon kihajolva vagyunk kénytelenek tolatni.

Házilag is meg lehet bütykölni a kocsit, de azért igényel némi előképzettséget, különösen az újabb autók, esetében. Első lépésként bízni kell abban, hogy az autó agya, a Can hálózat felismeri az utólag beépíteni kívánt világítótestet. Ha igen, akkor nekiállhatunk a munkának, mely során a gyári tolatólámpa vezérlőjelét egy relén keresztül kell lecsatolni a plusz lámpa számára.

Az említett relét a gyári tolatólámpában cikázó tápfeszültségre kell kötni, mert ez vezérli majd. A kapcsoló érintkezőin 12 V-ot kapcsolva kapja meg az utólagos tolatólámpa a tápfeszültséget. A +12V-ot akkumulátorról vagy a biztosítéktábla nagy áramú pontjáról kell lecsatlakoztatni, és a forrásoldalon közvetlenül be kell építeni egy biztosítékot.

A 6/1990 KöHÉM rendelet pontosan leírja mit és hogyan lehet. Nem lehet trükközni, mert a műszaki vizsgán is meg kell felelnie a fényforrásnak.