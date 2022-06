A rendkívül kiélezett, vitáktól sem mentes 2021-es Formula–1-es bajnoki évadot követően sokan azt gondolták, hogy nehéz lesz felülmúlni a már-már „vérre menő” Hamilton–Verstappen párharcot. Ám az idei bajnokság első hét futamát követően kijelenthetjük, hogy van – nem is kevés – esély arra, hogy akár még izgalmasabbá is tehető a bajnoki pontverseny.

Amióta – 2014 óta – hibrid motorok vannak jelen a száguldó cirkuszban, azóta nem volt olyan szezon, hogy kettőnél több versenyzőnek lett volna tényleges esélye a bajnoki cím megszerzésére. Eleinte a Mercedes (Lewis Hamilton– Nico Rosberg) házicsatái adtak bajnokot a sportágnak, majd a Ferrarit kormányzó Vettel vette fel a kesztyűt Hamiltonnal. Legutóbb pedig a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen bizonyult Hamilton méltó ellenfelének. Emlékezetes idények, ám a mezőny többi tagjának csakhamar szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy csak a statisztaszerep jut számukra.

Nem úgy, mint idén! Ugyan az első futamokat követően akár most is kétpólusúnak prognosztizálhattuk volna az idei szezont, ám Max Verstappen és Charles Leclerc, illetve a Red Bull és a Ferrari hibái rendre esélyt adnak a többieknek a pontgyűjtögetésre. Miközben Max Verstappen csapattársa, Sergio Perez nemcsak szóban, de a monacói győzelmével is finoman jelezte kenyéradójának, hogy bizony ő nem mond le a vb-esélyeiről, addig a Mercedes barcelonai áttörését, feltámadását, illetve George Russell kiegyensúlyozott teljesítményét sem hagyhatjuk figyelmen kívül.