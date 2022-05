Sáfrán András már beszélgetésünk elején egyértelműen fogalmazott: a tavaszi fáradtság jócskán befolyásolja a közlekedést. Ugyanakkor nem csak a fáradtságra tért ki, összességében tulajdonképpen azt is mondhatnánk, maga a tavasz beköszönte hatással lehet a közlekedés résztvevőire. – Természetesen szinte mindenkinek elvonja a koncentráltságát, örülünk, hogy süt a nap, virágoznak a fák. Sőt, érdekesebb dolog, hogy a járókelők is elvonják az autóvezetők figyelmét, hiszen csinosabban öltöznek, mint télen. Ezek mind olyan külső tényezők, amelyek miatt nehezebb figyelni – fogalmazott az oktató.

Az autósok részéről fokozott koncentrációt igényel az is, hogy tavasszal a gyalogosok is figyelmetlenebbül közlekednek. Sáfrán András hangsúlyozta, a gyalogátkelőhelyeket mindig fokozott óvatossággal kell megközelíteni, hiszen bár a gyalogos nem léphetne le körültekintés nélkül, mégis sokan megteszik. – A gyalogosok közül sokan nem tanulták a KRESZ-t, s csak annyit hallottak az iskolában, otthon, hogy a gyalogátkelőhelyen menjenek át az úton, mert ott nekik van elsőbbségük. Óhatatlanul figyelmetlenül, egy fa mögül, egy másik ember mögül lépnek ki, ami nagy veszélyforrás – mondta az oktató.

A közlekedés résztvevői érezhetik azt is, hogy tavasszal sokan ingerültebbek. Sáfrán András tapasztalatai szerint viszont ez személyfüggő. Mint mondja, vannak, akiket rendkívül ingerültté tesz, ha megelőzi őket egy másik autó, míg másokat éppen megnyugtat például egy virágzó repcetábla látványa.

A tavasz beköszöntével az utakon egyre több motoros és kerékpáros jelenik meg, ami szintén fokozott figyelmességre ad okot, az oktató szerint különösen a városi közlekedésben. Mint mondja, mivel keskeny, egy nyomvonalas járművekről van szó, sokkal könnyebben kerülhetnek a sofőrök holtterébe, és egy motoros akár egyik pillanatról a másikra is az autók mögé kerülhet. A szabályok szerint ezeket a járműveket kellő oldaltávolsággal kell kerülni. Sáfrán András elmondása alapján az autósoknak mindig számítaniuk kell arra, hogy az egy nyomvonalas járművek sokkal instabilabbak, akár egy kis szélváltozás miatt is meginoghatnak, de ugyanúgy fel kell készülni arra is, hogy csak egy csatornafedelet kerülnek ki.

Sáfrán András úgy véli, nincs olyan, különösen kiemelhető tanács, amit a tavaszi időszakban kellene megfogadniuk az autósoknak. – Mindösszesen annyi, hogy a KRESZ szabályai szerint, mindig fokozott óvatossággal és körültekintéssel kell közlekedni. Jó példa az is, hogy a rádiót csak olyan hangerőn hallgassuk, amely nem vonja el a figyelmünket – hangsúlyozta az oktató, és hozzátette, attól kezdve, hogy a közlekedés résztvevőivé válunk, csak arra és a közlekedési partnerekre figyeljünk.