De vajon mit tehetünk mi, autósok? Hogyan óvhatják meg magukat a motorkerékpáron közlekedők? Eme kérdések megválaszolására kértük fel Szabó István gépjárművezető oktatót. A szakember az elején leszögezte, hogy az éremnek két oldala van, és a legfontosabb, amit tehetünk, az a kölcsönös odafigyelés.

- Az egyik fő probléma, hogy tavasszal hosszú pihenőidő után, hirtelen bukkannak fel a motorosok az utakon, ám az autósok többsége ez idő alatt úgymond elszokik a kétkerekű járművektől, és nem biztos, hogy kellőképpen odafigyelnek. A motorkerékpárosok pedig ugyanazzal a magabiztossággal pattannak a nyeregbe, mintha csak pár nap telt volna el azóta, hogy utoljára szelték az utakat. Ezen tényezők összessége vezet oda, hogy a balesetek száma ugrásszerűen megemelkedik az év ezen időszakában - mondja az oktató.

Ahogy azt már említettük, ez az érem is kétoldalú, így érdemes mind a két szemszögből megvizsgálni a biztonságos közlekedés alapjait. Kezdjük tehát a motorkerékpárosokkal! Az első és legfontosabb, amit itt figyelembe kell venni, hogy egy sokkal labilisabb járműről beszélünk, mint az autó. Nagyon fontos tényező a távolságtartás. Jóval nagyobb oldaltávolságot kell tartania a motorosnak a többi jármű mellett, mint egyébként. Egészen más a féktávolság is, hiszen nem négy kerék fog, hanem csak kettő. Az időjárási viszonyok mellett sem mehetünk el szó nélkül. Hamar örülhettünk a jó időnek idén is, de az, hogy egyszer-kétszer húsz fok körüli hőmérsékletet mérhettünk, nem jelenti azt, hogy az útviszonyok is adottak a két keréken való száguldáshoz. A szeles idő még labilisabbá teszi a járművet, és veszélyes szituációk alakulhatnak ki abból, ha ilyen időben elhalad egy autó mellett, hiszen a nagy oldalszél hirtelen megránthatja a motorkerékpárt. A védőfelszerelés használata pedig nélkülözhetetlen, hiszen a biztonsági öv hiányában ez lehet az, ami megmenthet egy életet, ha megtörténik a baj. A védőfelszerelések közé tartozik a bukósisak, a kesztyű, a kopásálló ruházat, a csizma és a különféle protektorok. A szakember külön felhívta a figyelmet arra, hogy a bukósisak becsatolása is elengedhetetlen, valamint a nyakvédő használata pluszban különösen növeli a sofőr védelmét.

Szabó István nap mint nap találkozik különleges szituációkkal az utakon

Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Az autósok szemszögéből tehát fontos, hogy figyeljenek oda a motoros társaikra, hiszen egy sokkal labilisabb járművön közlekednek, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének ugyanúgy a közlekedésben részt vevő partnerek. A kereszteződésekben nagyon oda kell figyelni, hogy ne menjünk ki eléjük, hiszen sokkal gyorsabban érnek oda, mint amire számítunk. Számítani kell a párhuzamos közlekedésre alkalmas útszakaszokon arra, hogy a motorosnak van lehetősége két autó közé bemenni. Nagyon sokan próbálják ezt kizárni, és nem engedik, hogy kikerülje őket a motoros, de a KRESZ előírja, hogy motorkerékpáron lehet közlekedni a két sáv között, ha elfér a járművel, és így a sor elejére mehet. Ezt megteheti kisebb és nagyobb motorral közlekedő sofőr egyaránt.

- Nem győzzük hangsúlyozni a tükrök folyamatos figyelését, hiszen a motorosok hatalmas sebességgel pillanatok alatt ott lehetnek mögöttünk, majd kezdhetnek előzésbe. Ehhez azonban elkerülhetetlen a látni és látszódni szabály, ez is mutatja, hogy mennyire kétoldalú ez a dolog. Hiszen hogy vehetné észre időben és lenne figyelmes az autós a motorossal szemben, ha az nincs megfelelően kivilágítva, és nem visel láthatósági mellényt - hangsúlyozza Szabó István.